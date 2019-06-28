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保護背包客重罰非法日租套房近6百萬　中市檢舉獎金高達90萬

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▲台中副市長陳子敬。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中副市長陳子敬表示，全力查緝非法日租套房。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

下周開始進入背包客叭叭走的暑假，台中市政府為了保護背包客人身安全，今年至5月止，共裁罰82件非法日租套房，累計裁罰金額571萬元，副市長陳子敬28日指出，非法日租套房未通過建築、消防、衛生等安檢規定，形成安全漏洞，市府除加強查緝之外，更編列檢舉獎金90萬元，遏阻非法橫行。

▲台中全力查緝非法日租套房。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府強力稽查非法日租套房。（圖／台中市政府提供）

市府28日舉行第三次治安、公安、食安聯合會報，副市長陳子敬主持，觀旅局副局長陳育正針對非法日租套房查處及輔導進行專案報告。

陳育正指出，台中市日租套房大多分布在逢甲及一中商圈，隱藏在公寓大廈、集合住宅或鬧區民宅中，藉由網路平台招攬旅客住宿，因為大多未取得旅館業登記證，且未投保公共意外險，屬非法經營，旅客生命財產受到威脅。

根據觀旅局統計，2018年共查處非法日租套房167家次，裁罰件數128件，累計金額853萬元；今年至5月底，查處83家次，裁罰82件，累計金額571萬元；已執行斷水斷電案件，2017年至2019年5月底止共計3件。

市府也針對非法旅宿刊登網路廣告，依法裁罰3萬至30萬元罰緩，並按次加倍處罰，108年度已累計裁處36件，累計金額達111萬元。

陳育正表示，為鼓勵民眾舉報非法日租套房，市府已編列檢舉獎金90萬元，依收到罰緩金額計算獎金比例，如罰緩10萬元以上、未滿50萬元，獎金以15%計算；50萬元以上，則按照10%計算，最高10萬元，希望提升非法查獲率，嚇阻不法業者。

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關鍵字：日租套房,取締

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