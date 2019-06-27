批國民黨政見會是「笑話比賽」　徐永明：不如問民眾關心的三大問題

▲國民黨政見會。（資料照／翻攝TVBS直播）

政治中心／綜合報導

國民黨首場總統初選政見會25日登場，卻遭學者批評參選人沒充分準備、實問虛答，時代力量立委徐永明27日也直指政見會根本是一場「笑話冠軍比賽」，還不如問民眾比較想知道的問題，例如選上總統後「如何跟美國總統公開會談」、「如何向習近平當面表達中華民國主權」、「如何讓台灣成為聯合國成員」等。

國民黨政見會雖提前公布題目，但五位參選人不約而同狂轟蔡政府霸道、獨裁，文化大學廣告系主任鈕則勳認為，很明顯就是在同溫層取暖，似乎都沒有太充分準備，對問題幾乎都實問虛答，沒有講到核心，想講什麼就講什麼，直言政見會根本無法替國民黨加分，變成只是過場，徒留形式。

徐永明27日在臉書發文，認為這場政見會是一個讓全國人民可以一窺國民黨人選水準的機會，假如洩題也沒準備的話，國民黨不只燒這筆錢沒效益，民眾也只是浪費時間看一場「笑話冠軍比賽」。

徐永明表示，國民黨五位參選人也算是台灣社會菁英，其中有投入過總統大選的，也有能跟美國總統搭上話的，結果政見發表非但沒帶來「爆炸性想像」，還被學者批評沒分量，難道是看不起民眾、不認真準備？

「也有可能是政見會的設定方式太過制式、問題太過空泛，因此連帶影響參選者的表現。」徐永明建議，下一場政見會可以問一些民眾比較想知道的問題，例如：選上總統後「如何跟美國總統公開會談」、「如何向習近平當面表達中華民國主權」、「如何讓台灣成為聯合國成員」等，「問題不具體，就會有韓國瑜答非所問，甚至亂答一通的狀況出現，白白浪費讓國民黨總統初選者發揮實力的機會，假如他們肚子真有料的話。」

▼徐永明建議政見會可問三個問題。（圖／翻攝自徐永明臉書）

