亂牙沒自信？求職助攻神器「隱形牙套」還原高顏值笑容

▲適逢求職季！除了靠履歷加分，擁有自信迷人的笑容也可以給面試官良好的第一印象。（圖／隱適美提供，下同）

生活中心／台北報導

適逢畢業季，求職過程中除了漂亮的履歷，得體大方的第一印象不僅能提升自信心，臉上常常掛著自信笑容，對於求職面試強化正向的吸引力，增強錄取機率！因民眾受困於牙齒不整齊、牙縫寬、暴牙等困擾，為了能更大方地展現自我，齒顎矯正近年越來越受重視，現代人不分男女，都普遍認同改善門面有助於增加好人緣。

然而戴牙套期間的不美觀，卻又讓民眾遲疑了。傳統牙套矯正是將金屬材質的矯正器黏著在牙齒上，同時用橡皮筋固定牙齒，利用鋼線與骨釘進行拉動，不過配戴時間長又不美觀，最擾人的問題就是清潔死角，容易刮嘴破皮，因此許多人擔憂清潔麻煩而不敢嘗試。

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▲隱適美牙套配戴方便，可自行在家中更換。

牙齒排列歪斜的人，通常不太喜歡笑，拍照、說話時總是遮遮掩掩，看起來非常彆扭。「別再叫我鋼牙妹！」近年來創新數位化的「隱形牙套」掀起一股潮流，戴起來美觀舒適且不影響生活，牙套設計符合人體工學，配戴數天就可以自行換新，因此疼痛感能大幅減少，更能事先看到3D模擬完成的模樣。

傳統矯正器的過程最麻煩的就是「飲食」和「清潔」期間要避免吃過於堅硬、黏牙的食物，一旦菜渣殘留在矯正器邊緣，容易感染引起牙周病、牙齦發炎等問題，甚至經常性蛀牙，令配戴傳統矯正器的民眾痛不欲生，天天幻想著何時可以拆除，擁有完整漂亮的牙齒。到底該如何選擇合適矯正器呢？

隨著醫療科技演進，現在有一種隱形牙套技術，能夠藉由口腔掃描儀與電腦，建構3D影像模擬療程的前後圖像，讓患者能夠事前瞭解效果。同時，得利於牙套的透明材質，患者就能夠在其他人不知不覺中，告別一口亂牙。





▲隱適美牙套系統，利用3D數位印模模擬矯正前後差異，用專利技術預測效果。



牙醫醫療技術不斷進步，使用隱形牙套最大的好處就是牙套幾乎隱形、可摘戴，不會影響外在美觀；另外，根本不需要改變原來的生活步調，患者可自由配戴和取下，期間能正常使用牙線與牙刷清潔牙齒，因此有許多台商和留學生都選擇使用隱形牙套，省去回台調整鋼線的時間與金錢。此外，相較傳統矯正器容易刮傷口腔、嘴唇等部位，隱形牙套表面光滑，配戴起來舒適。

全球有超過680萬以上使用者正使用隱形牙套，醫師呼籲，隱形牙套雖不影響生活及清潔保養，但牙套每天需至少配戴22小時以上，以達到最佳效果，建議每位想要重拾自信笑容的民眾，應找專業醫師諮詢評估口腔狀況，完整規劃專屬的客製化牙套，整理好門面替未來職場大大加分。