影／四川宜賓再傳5.4級地震！預警系統提前5秒發佈

記者馬叔安／綜合報導

四川地區22日晚間開始陸續發生地震，其中宜賓市珙縣於晚間10點29分傳出5.4級地震，23日早上8點28分也發生4.6級地震，成都、瀘州、樂山、眉山、重慶多地震感強烈，而這次地震預警系統成功預警此次地震，給宜賓市提前5秒預警，向應急部門和手機等發佈相關訊息。

根據中國地震台網訊息，從昨晚開始最大的地震發生在22日22點29分56秒，緯度28.43°，經度：04.77°，深度10公里，震級5.4，參考位置在四川宜賓市珙縣，宜賓地區之後直到23日上午8點28分，又陸續發生3次震級分別為3和4.6的地震。

▲四川宜賓珙縣22日晚間發生5.4級地震，民眾跑到路上。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》報導，武警四川總隊宜賓支隊幹事黃建介紹，地震後宜賓支隊在珙縣參與救災的所有人迅速集結，已派出分隊前往安置點查看有無村民受傷，並對安置點周邊的小區進行排查。

在珙縣巡場鎮的壹基金工作人員喻東回憶，當晚發生的地震是珙縣自長寧地震以來，震感最強的一次地震，震後所有人都跑到了大街上，目前民眾正陸續回家或回安置點。

《新京報》報導，地震預警系統成功預警此次地震，給宜賓市提前5秒預警。地震發生時，大陸地震預警網同步向政府和應急部門、學校、電視、手機等不特定公眾同步發出地震預警訊息。

於此之前，長寧縣在6月17日22時55分發生6.0級地震，珙縣也受災嚴重。