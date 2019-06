她經營動物收容所…逼迫阿嬤上街討錢　肚子餓靠貓食果腹

▲阿嬤靠貓食填飽肚子。(圖/取自Pixabay)



國際中心/綜合報導

英國64歲女子米勒(Maria Miller)經營一家照顧貓咪的收容所,她因而認識一名70多歲的阿嬤,然而,她在2012年邀請對方與她同住後,竟提領出老人的錢財,還逼迫對方上街討錢、吃貓食等。儘管米勒否認指控,她依舊被定罪,預計下月31日聽取判決結果。

《太陽報》報導,米勒是一家貓咪收容所的所有人,當時她與擔任志工的一名阿嬤成為朋友,兩人共同住在倫敦東部的家中。斯尼亞斯布羅克(Snaresbrook)皇家法庭得知,米勒清空受害者的銀行帳戶,把錢拿去買名牌衣物、車子以及享受假期,她甚至強迫比她年邁的婦人做家事、上街乞討。

Cat charity boss enslaved vulnerable elderly woman and forced her to eat pet food https://t.co/xhEzOD7KsX