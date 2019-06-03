健康非純吃菜！培養7招好習慣　變老不再默默掉淚

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大家常認為保持健康的要素就是「多吃蔬菜」！但每當10年過去後，才會慢慢發現受傷和罹患慢性病的風險逐漸增加，需要花費更多心力來維持健康。對此，美國《預防雜誌》（Prevention Magazine）提供7項方法，讓大家從日常活動養成維護健康的好習慣。

一、培養運動的習慣！

運動不僅有預防慢性病的好處外，隨著年齡的增加，還能有效降低受到嚴重傷勢的機率。研究老年領域的專家凱斯爾（Scott Kaiser）博士認為，「鍛鍊力量、平衡感和敏捷性，是預防跌倒的關鍵要素。因為跌倒是健康長壽的威脅之一。」

此外，運動也有助於增加智力，一項研究顯示，常常久坐不動的成年人，如果每周固定運動3次，每次45分鐘以上，只要維持6個月以上，就可以讓專注力和擬定計劃的能力年輕9歲。

二、多攝取蛋白質！

如果某天發現自己提不起重物了，內心肯定會默默掉淚。然而，肌肉流失是衰老的正常現象，研究顯示，只要攝取足夠的蛋白質，即可減緩肌肉流失，還能增加更多肌肉。像是65歲以上的成年人，每公斤體重都要攝取1至1.2公克的蛋白質維持肌肉健康，也就是說，如果體重是68公斤的人，就得攝取68克蛋白質。因此，立刻在每餐中添加如魚、肉和豆類等食物吧！

三、定期健康檢查

生病不去看醫生是許多人的通病，美國國立衛生研究院（NIH）的數據顯示，定期健檢可以盡早發現和治療健康問題，因為隨著年齡增長，越容易發生如高血壓和糖尿病等症狀。此外，透過檢查，也可以盡早掌握專門為老年人提供的疫苗，例如流感疫苗或帶狀疱疹疫苗。

四、培養社交活動

偶爾約老朋友喝咖啡、看看風景，或是與孫子們面對面聊聊天，都有助於提高健康、生活質量和健康的好方法。

五、好好睡一覺，睡眠品質很重要

如果發現自己面臨失眠狀態，請別覺得孤單，因為密西根大學（University of Michigan）一項健康調查顯示，近一半的老年人都有失眠的問題。尤其失眠容易讓人感到沮喪，還伴隨記不住資訊和注意力降低的問題，導致白天容易疲倦，夜晚更容易跌倒。因此，即使年紀增長，也要與年輕時一樣睡7到8小時，如果遇到困難，要即早求助醫師。

六、安排紓壓的時間

常常處在緊張、焦慮的環境中，不僅會影響心情，也會加速衰老和更容易生病，因為大多數疾病都跟慢性壓力有關，因此，像是皮質醇激素可能會對記憶力產生負面影響，導致大腦在40多歲就開始萎縮。因此，偶爾壓力大時，即使只有1、2分鐘，也要好好地深呼吸，放鬆身心。

此外，如果有更多時間的話，也可以嘗試瑜珈。一項研究顯示，如果中老年人每周5天都做90分鐘的瑜珈，能有效降低發炎反應和抑制俗稱「壓力賀爾蒙」的皮質醇，同時可以減緩細胞老化的速度。

七、正面接受老化

其實隨著年齡增長，有很多數不完的好處，所以別屈服於老化會伴隨疲憊的刻板印象！而且耶魯大學的研究顯示，通常正面看待年齡增長的人可以多活8年，還可以降地罹患阿茲海默症的機率；其實，保持青春的秘訣就在我們的大腦中。