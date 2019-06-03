　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

健康非純吃菜！培養7招好習慣　變老不再默默掉淚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

大家常認為保持健康的要素就是「多吃蔬菜」！但每當10年過去後，才會慢慢發現受傷和罹患慢性病的風險逐漸增加，需要花費更多心力來維持健康。對此，美國《預防雜誌》（Prevention Magazine）提供7項方法，讓大家從日常活動養成維護健康的好習慣。

一、培養運動的習慣！

▲CP值超高的翹臀運動！日做30秒　讓你擁有傳說中的屁股窩。（圖／pixabay）

運動不僅有預防慢性病的好處外，隨著年齡的增加，還能有效降低受到嚴重傷勢的機率。研究老年領域的專家凱斯爾（Scott Kaiser）博士認為，「鍛鍊力量、平衡感和敏捷性，是預防跌倒的關鍵要素。因為跌倒是健康長壽的威脅之一。」

此外，運動也有助於增加智力，一項研究顯示，常常久坐不動的成年人，如果每周固定運動3次，每次45分鐘以上，只要維持6個月以上，就可以讓專注力和擬定計劃的能力年輕9歲。

二、多攝取蛋白質！

▲▼雞胸肉,生菜,健康餐,養生餐,減肥。（圖／翻攝自pixabay）

如果某天發現自己提不起重物了，內心肯定會默默掉淚。然而，肌肉流失是衰老的正常現象，研究顯示，只要攝取足夠的蛋白質，即可減緩肌肉流失，還能增加更多肌肉。像是65歲以上的成年人，每公斤體重都要攝取1至1.2公克的蛋白質維持肌肉健康，也就是說，如果體重是68公斤的人，就得攝取68克蛋白質。因此，立刻在每餐中添加如魚、肉和豆類等食物吧！

三、定期健康檢查

▲護士,護理師,治療,醫療,醫生,醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生病不去看醫生是許多人的通病，美國國立衛生研究院（NIH）的數據顯示，定期健檢可以盡早發現和治療健康問題，因為隨著年齡增長，越容易發生如高血壓和糖尿病等症狀。此外，透過檢查，也可以盡早掌握專門為老年人提供的疫苗，例如流感疫苗或帶狀疱疹疫苗。

四、培養社交活動

▲▼老人學習是意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

偶爾約老朋友喝咖啡、看看風景，或是與孫子們面對面聊聊天，都有助於提高健康、生活質量和健康的好方法。

五、好好睡一覺，睡眠品質很重要

▲▼ 幼兒睡覺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

如果發現自己面臨失眠狀態，請別覺得孤單，因為密西根大學（University of Michigan）一項健康調查顯示，近一半的老年人都有失眠的問題。尤其失眠容易讓人感到沮喪，還伴隨記不住資訊和注意力降低的問題，導致白天容易疲倦，夜晚更容易跌倒。因此，即使年紀增長，也要與年輕時一樣睡7到8小時，如果遇到困難，要即早求助醫師。

六、安排紓壓的時間

▲▼減肥,冥想,靜坐,瑜珈 。（圖／翻攝自pixabay）

常常處在緊張、焦慮的環境中，不僅會影響心情，也會加速衰老和更容易生病，因為大多數疾病都跟慢性壓力有關，因此，像是皮質醇激素可能會對記憶力產生負面影響，導致大腦在40多歲就開始萎縮。因此，偶爾壓力大時，即使只有1、2分鐘，也要好好地深呼吸，放鬆身心。

此外，如果有更多時間的話，也可以嘗試瑜珈。一項研究顯示，如果中老年人每周5天都做90分鐘的瑜珈，能有效降低發炎反應和抑制俗稱「壓力賀爾蒙」的皮質醇，同時可以減緩細胞老化的速度。

七、正面接受老化

▲▼老人,富商,富豪,有錢人,叔叔,伯伯,阿伯。（圖／示意圖／pixabay）

其實隨著年齡增長，有很多數不完的好處，所以別屈服於老化會伴隨疲憊的刻板印象！而且耶魯大學的研究顯示，通常正面看待年齡增長的人可以多活8年，還可以降地罹患阿茲海默症的機率；其實，保持青春的秘訣就在我們的大腦中。

ET快訊
恐怖電梯「19樓急墜1樓」　9歲女童一個動作自救保命
一晚要4次！男約「170正妹」遊西藏...見本尊嚇傻：我骨盆

關鍵字：健康,老人,老化,預防雜誌,Prevention Magazine

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

繭居族破百萬！44歲逆子「擅自生下我就要負責」　高官爸一刀捅死

健康非純吃菜！培養7招好習慣　變老不再默默掉淚

日本前官員十多刀刺死「啃老逆子」　筆記露殺機

吃避孕藥不代表「避孕」　日女高生推文引6萬人轉貼

小船遇311大海嘯被沖走...漂8年900公里外尋獲　日媒封「奇蹟漁船」

重啟對話關鍵時刻！南韓及美國磋商　呼籲北韓「把握機會」

降落前先開罵！川普空軍一號上發推特：倫敦市長是魯蛇

影／5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母崩潰拿刀「劃開小喉嚨」：我不想要她了

川普新造型引轟動！柔順金髮「全往後梳」女粉超哈　抵英恢復空氣頭

專訪不小心脫口「梅根很討厭」　川普怒斥假新聞…立刻遭錄音檔打臉

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

繭居族破百萬！44歲逆子「擅自生下我就要負責」　高官爸一刀捅死

健康非純吃菜！培養7招好習慣　變老不再默默掉淚

日本前官員十多刀刺死「啃老逆子」　筆記露殺機

吃避孕藥不代表「避孕」　日女高生推文引6萬人轉貼

小船遇311大海嘯被沖走...漂8年900公里外尋獲　日媒封「奇蹟漁船」

重啟對話關鍵時刻！南韓及美國磋商　呼籲北韓「把握機會」

降落前先開罵！川普空軍一號上發推特：倫敦市長是魯蛇

影／5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母崩潰拿刀「劃開小喉嚨」：我不想要她了

川普新造型引轟動！柔順金髮「全往後梳」女粉超哈　抵英恢復空氣頭

專訪不小心脫口「梅根很討厭」　川普怒斥假新聞…立刻遭錄音檔打臉

獨家直擊／特勤警飛車追通緝犯！記者協助逮人　學生騎車剎不及「犁田」

宏達電攜手HBO強化VR內容　獨家推出《冰與火之歌：權力遊戲》

繭居族破百萬！44歲逆子「擅自生下我就要負責」　高官爸一刀捅死

工研院跨國合作芬蘭Pöyry集團　開發循環經濟新商機

全國精英盃遊程設計競賽　嘉藥觀光系喜摘雙金！

駕駛拒絕配合路檢「質疑員警身分」　後方車流逼…警無奈放他走

天成大飯店也開冰店！6/5~6/7芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一

福特Focus新增「17TSR」4門車型！正ST性能鋼砲同步確認引進

日職／王柏融適應日本　日媒列為火腿最大收穫

男歌手自掏腰包猛操　抽筋軟腳險不舉

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

模特「Y字高衩」闖歐冠聯賽！動..

世界最危險職業！每7天有1人身..

母子5人車禍亡　逆轉變蓄意謀殺

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣..

威尼斯郵輪失控撞碼頭　畫面曝光

5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母拿刀劃..

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

騎士衝撞貨車「木材刺穿整塊胸膛..

女兒上顎出現神秘黑斑　媽嚇壞結..

騎車摔傷後　下體連續9天硬邦邦

「關房性侵6hrs」女從2樓跳..

智商162！女童智商擊敗愛因斯..

聖母峰運屍下山　費用達220萬

更多熱門

相關新聞

腸胃不舒服嗎？讓7種食物重建你的「消化力」

身處在生活節奏加快的現代，壓力、緊張變成摧毀腸胃健康的殺手。但身為全身營養的源頭，「消化力」可說是健康最不可或缺的根本。

對生活缺乏「目的感」容易壓力大

止餓又不胖！5點心熱量低＋甩肉

擁有易怒女友，男生會更長壽

老翁長期嗜睡、食慾差...竟是「肺癌」轉移

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回讓小姐臉紅紅

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面