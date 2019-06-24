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頭份新觀光夜市動工！議員質疑業者先斬後奏　公所：沒申請

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▲業者已在蟠桃國小後方公園預定地進行整地，議員質疑還沒申請，有先斬後奏之嫌。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學苗栗縣議員粉絲頁）

▲業者已在蟠桃國小後方公園預定地進行整地，議員質疑還沒申請，有先斬後奏之嫌。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學苗栗縣議員粉絲頁）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前苗栗縣頭份市出現許多招商傳單，上面寫著「頭份觀光夜市」並稱7月期將開幕；地點就位在頭份市蟠桃國小後方千坪公園預定地內，苗栗縣議員曾玟學表示「自己一頭霧水，從沒聽過縣府要提這個條文。」

曾玟學指出，業者宣稱目前一切合法，並在4月時就取得各種許可，且為了配合縣府6月底即將公布的「攤販管理規則」才這麼晚動工。但詢問頭份市公所及苗栗縣政府工商發展處，相關單位皆未接獲業者提出申請，曾玟學認為業者在法規認知上有所誤解。

▲公園預定地突然開始整地動工，令當地里民議論紛紛 。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學苗栗縣議員粉絲頁）

▲公園預定地突然開始整地動工，令當地里民議論紛紛 。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學苗栗縣議員粉絲頁）

當地民眾也質疑，目前整地的位置就在國小的後門，沒有圍籬、沒有告示牌、沒有申請空污費，甚至居民們也質疑交通動線和排水管線會有問題，更不說緊鄰學校和住宅，完全沒有間隔空間，這樣的地方會不會反而造成民眾困擾。

頭份市公所表示，目前未接獲夜市申請案，而且這地方對學生、居民皆有所影響，是否予以核准也還須謹慎評估。曾玟學也說，業者當天的說明實在讓人相當困惑，也會請相關局處，用公文來正式確認，各細部流程有沒有依照法規與程序走。

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關鍵字：頭份觀光夜市,先斬後奏,沒申請

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