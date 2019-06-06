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社會 社會焦點 保障人權

潘恆旭被酸「人品有問題」求償200萬敗訴　馮光遠免賠

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▲▼馮光遠酸高雄市觀光局長潘恆旭「人品有問題」，挨告求償200萬，並在4大報刊登道歉啟事。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲馮光遠在臉書上批評潘恆旭「人品太差」挨告。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

高雄市觀光局長潘恆旭，不滿資深媒體人馮光遠在臉書上嘲諷他「人品太差」，提告求償200萬元，並要求要在4大報刊登道歉啟事。台北地方法院民事庭宣判，原告之訴及假執行聲請均駁回，也就是說潘恆旭敗訴，馮光遠免賠，全案可上訴。

法官認為，確實馮光遠評論的內容，將使潘恆旭在社會上的評價因此貶損、名譽權受損，又發表在臉書，沒有設定閱覽對象，馮光遠不會不知造成的影響，卻還是公開發表，有故意侵害名譽權的情事。

但馮光遠的用詞雖然誇張，並使人感到不悅，但應是對一定事實根據所做的感受表達，並非無所憑據的謾罵，因此潘恆旭主張侵害名譽權的不法性構成侵權行為，實屬無據。

馮光遠1月8日在臉書上PO文，針對潘恆旭的「罕見天才」評論，嘲諷他爭議不斷，智商和高雄市長韓國瑜不分高下，並引用時事，諷刺「紅豆冰淇淋加熱就變成紅豆湯。」另馮光遠也提到，與潘恆旭曾在《給我報報》專欄有合作關係，但因「他人品太差」，被踢出合作。

隔日，針對馮光遠的言論，潘恆旭火力全開，認為馮光遠不僅影響他的聲譽，更詆毀公部門名譽，要求馮光遠在3天內，要收回「人品太差」的評論，並且道歉，否則按鈴申告求償。

法院日前開庭，馮光遠提到，告他只是潘恆旭用來轉移「冷泉加熱變溫泉」的新聞爭議焦點，且很會利用關係，踩在別人頭上做事情，這就是所謂的「特殊性關係」，但對於「人品很差」的臉書PO文，並未多做說明。

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關鍵字：馮光遠,潘恆旭,觀光局,局長,媒體人,臉書,提告,求償,道歉,高雄市

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