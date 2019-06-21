「在外面做S」6閨蜜變冤家！拐她上山　電擊剪髮逼換女僕裝

▲監視器拍下官女遭人強剪頭髮毆打畫面。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

地方中心／新竹報導

新竹縣一名楊姓女大生與官姓女子有過節，竟夥同4名女子以看夜景為由騙她到山上，輪番盤問動私刑，對官女拳打腳踢、用電擊棒電擊、強剪頭髮，甚至逼換女僕裝拍照，凌虐時間長達30分鐘，直到被附近民眾發現報警，官女才獲救；新竹地院依共同犯傷害罪、妨害自由罪分別判5名女子4個月至5個月徒刑，均可易科罰金。

判決指出，楊、陳、盧、游、余姓5名女子與官女有過節，因此於2018年6月8日派楊女打電話拐騙對方，藉逛夜市、看夜景為由，當晚開車載官女到新竹縣湖口鄉的「The One南園-人文休閒客棧」門口，抵達後集結多人圍堵官女，並強走手機讓她無法對外求救，接著輪流盤問，若有任何不從就加以動私刑。

官女說，陳姓女子質問她「你有沒有說我在外面做S（性交易）」，她表示「沒有」，但對方不信，就賞她巴掌；盧女也質疑她「為什麼在外面說我是米蟲，不工作只用男友的錢？」她否認卻再遭一陣拳腳相向。官女說，對方還拿剪刀將她的長髮剪掉，不斷毆打還用電擊棒凌虐，最後更逼她換上女僕裝讓一群人拍照。整個遭凌虐的時間長達30分鐘，讓她臉部被電傷、全身多處嚴重挫傷。

▲5名女子對官女拳打腳踢、以電擊棒電擊，甚至還強剪斷她頭髮。

除了楊女否認犯行，辯稱是想幫大家談和，才開車載官女到現場，並不知道會發生這些事，而其他4女都坦承犯行。經法官審理，認為5女均是有智識的成年，卻因已往的過節就任意糾眾傷害官女的身體及自由，不但法治觀念薄弱，更危害社會治安。

法官調查審酌，5女均無犯罪記錄，也有意願和官女和解但未達成協議，因此依共同犯傷害罪、剝奪他人行動自由罪分別判陳、盧、游、余女處5個月徒刑，可易科罰金；楊女則判處4個月徒刑，可易科罰金。

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