高雄女駕車苗栗山區迷路險墜崖　警線上教學助脫困

▲陳姓女子因迷路誤入山區，通霄分局用通訊軟體定位後，順利幫助脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

高雄市1名陳姓女子（32歲），18日下午5時許，獨自1人駕車到苗栗縣通霄鎮白沙屯地區找朋友，因路況不熟將車駛入通霄鎮內與西湖鄉交界處偏遠山區的羊腸小徑，開到中途車輛右側兩車輪陷入山溝險翻落山，陳女驚慌的報警求助，因報案地點不明確，員警便在電話中「現場教學」，成功定位，幫助她順利脫困。

通霄警分局白沙派出所所長張坤泉表示，18日傍晚接到陳女的報案，說自己要到通霄找朋友，因路況不熟，不知何故車竟開入偏遠山區道路，到了中途自小客車右側兩個車輪均深陷山溝無法動彈，狹隘山路右側又緊鄰陡峭山谷，稍有不慎就會連人帶車翻落懸崖，因此陳女十分恐懼，趕緊報警求助。

▲陳女脫困後，對於警方的協助，表達感激之意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張坤泉說，陳女四周沒有明顯標的物，無法說出所在正確地點，員警便在電話中教陳女使用手機「ＬＩＮＥ軟體系統定位」，讓警方順利趕到現場，但因山路狹隘拖吊車到了入口卻無法進入拖吊，在員警與拖吊車司機一番討論後，大家合力以徒手方式把陷落車輪抬起脫離山溝，才順利協助陳女排除困難。

警方也呼籲用路人開車出門前，應事先檢查車輛各項機件功能和燈號是否正常，另儘可能挑自己熟悉的道路行駛並隨時注意路況，避免意外事故發生，維護人車安全。