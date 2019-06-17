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紀念「防治沙漠化和乾旱世界日」　陸新增綠化面積佔全球1/4

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▲寧夏治沙（圖／新華社、寧夏林業廳供圖）

▲騰格里沙漠邊緣的草方格，阻止了城市被沙漠化。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

今（17）日是第25個「防治沙漠化和乾旱世界日（World Day to combat desertification）」，美國航天局研究成果顯示，全球從2000年到2017年新增的綠化面積中，約四分之一來自中國大陸，貢獻比例居首。此外，由於土地沙漠化與貧困相伴相生，大陸有近30%的貧困人口分佈在西北沙區，防沙治沙工程帶動了產業的興旺，實現治沙增綠和脫貧致富協調發展。

沙漠化是全球面臨的重大生態問題，其中，中國大陸是世界上沙漠化面積最大、受風沙危害嚴重的地方。據統計，大陸有沙漠化土地261.16萬平方公里，佔土地面積的27.2%；沙化土地172.12萬平方公里，佔17.9%。

在《聯合國防治荒漠化公約》第十三次締約方大會期間舉行的「大陸科技治沙邊會」上，大陸代表向世界分享科技治沙的大陸經驗。（圖／新華社）

▲一條高速公路從內蒙古鄂爾多斯境內庫布其沙漠邊緣的生態防護林帶穿過。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，隨著探索出生態與經濟並重、治沙與治窮共贏的沙漠化防治之路，大陸沙漠化土地面積自2004年以來，已連續2個監測期持續淨減少，沙漠化擴展的態勢得到有效遏制，實現了由「沙進人退」到「綠進沙退」的歷史性轉變。

報導稱，經過京津風沙源治理、平原百萬畝造林和新一輪百萬畝造林綠化等工程的不斷推進，延慶康莊、昌平南口，以及潮白河、永定河、大沙河流域等昔日五大風沙危害區已經徹底得到治理，沙化土地全部被綠蔭覆蓋。數據顯示，北京在1949年林木覆蓋率僅有1.3%，到2018年底，覆蓋率已達到43.5%。

據北京觀像台沙塵資料統計分析，上世紀50年代北京市沙塵最嚴重，春季沙塵日數平均達26天；60年代至80年代，沙塵日數有所下降，在10至20天之間波動；90年代以後至本世紀初，沙塵日數明顯下降，在5至7天左右；2010年以後平均沙塵日數在3天左右，京津冀沙塵暴頻率降至每年0.1天，風沙漸離北京城。

▲菌草技術讓荒漠變綠洲。（圖／翻攝自百度）

▲菌草技術讓沙漠變綠洲。（圖／翻攝自百度）

此外，土地沙漠化與貧困相伴相生，報導指出，大陸近35%的貧困縣、近30%的貧困人口分佈在西北沙區，沙區既是生態脆弱區，又是深度貧困地區，沙漠化防治，不僅是生態問題，也是經濟問題，更是民生問題。

大陸國家林業和草原局在推動沙漠化防治中，利用沙區具有獨特的光熱土等資源優勢，發展了特色沙產業，幫助精準脫貧，發展以灌草飼料、中藥材、經濟林果等為重點的沙區特色種植業、精深加工業、生物質能源、沙漠旅遊業等綠色產業。

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關鍵字：沙漠化,荒漠化,綠化,防沙治沙工程,沙塵,防治沙漠化和乾旱世界日

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