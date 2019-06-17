帶團卻在散客櫃檯排隊還罵地勤「去吃大便」　旅行社經理代價出爐

▲一名旅行社趙姓經理因排隊動線問題，與華航地勤在高雄國際機場發生爭執，大罵對方「去吃大便」遭提告。（圖／本報資料照）

地方中心／高雄報導

旅行社經理趙姓女子被控在高雄國際機場，因排隊動線問題與華航許姓地勤人員發生爭執，破口大罵對方「去吃大便」，遭許女用手機錄下報案提告；而趙女事後矢口否認，但由於手機錄音檔及其他地勤人員指證歷歷，高雄地院法官認為事證明確，趙女卻不願認罪，依公然侮訴罪判她拘役10日，易科罰金1萬元，可上訴。

判決指出，趙女為某旅行社經理，於2018年8月17日下午5時許在高雄出境大廳，因接待客人排隊動線、插隊等問題，與華航許姓地勤人員發生爭執，華航督導趕緊前來勸導安撫雙方，但趙女仍感到不悅，大罵許女「去吃大便」，遭報案提告。

然而，趙女卻辯稱，當時是抱怨「我們又不是吃大便的，不可以這樣對我們」；許女則指出，趙女當時帶團，卻到辦理散客的櫃檯，便請對方改去團體客動線，沒想到趙女雖改到團體客動線，仍把行李丟到散客動線的輸送帶，只好請督導來勸導將她帶開，未料對方情緒很激動。

許女說，趙女並不是第一次罵人，所以就把手機錄音打開，果然趙女一轉頭就瞪著她說「去吃大便」；而另一名莊姓地勤也證稱有看到趙女轉頭罵人，法官當庭勘驗錄音檔，確認趙女確實有說出「去吃大便」等字眼。

趙女雖和法官辯駁此不構成公然侮辱，但法官反問她，「為何一般人的對話中會出現『我們又不是吃大便的』？」趙女回應「我的意思是我們又不是狗，不要當我們是狗，把我們使喚來使喚去」；然而法官認為，趙女講話帶有「狗吃屎」意味，足以貶損他人人格及名譽，因此依公然侮訴罪判她拘役10日，易科罰金1萬元，可上訴。

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