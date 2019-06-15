疑被提前退休！45歲獨居男墜23樓「砸凹休旅車」　車內還有一名司機

▲45歲獨居男墜23樓，砸毀休旅車。（圖／翻攝自《梨視頻》，以下同）



大陸中心／綜合報導

「車頂直接塌了，天窗也碎裂了！」湖南長沙45歲的剪姓男子疑似因「被提前退休」，與原先任職的湖南省電力設計院有限公司發生矛盾，從公司的23樓墜落，摔在一輛休旅車上，導致失血性休克、腦出血、脾臟破裂，送醫後尚未脫險。鄰居指出，剪男提前退休後，神情憔悴，也瘦了一大圈，「可能患有抑鬱症」。

綜合陸媒報導，目擊者陳男指出，男子墜樓後，落在樓下的休旅車車頂，而被砸中的車內「還有一名司機」，「我路過，聽到砰的好大一聲，就過來看看。」

陳男說明，當時就看見一名中年男子趴在休旅車上，被砸中的休旅車不但車頂塌陷，天窗也碎裂了，就連座椅都扭曲變形，「聽圍觀的人說是從23樓掉下來的。」

附近商家提到，墜樓者是電力設計院的職工，性格較為內向，話也不多。一名販賣店老闆說，事情發生後，他從遠處看到，「車子周邊都是血」，「聽說人還在，如果直接砸在水泥地上，肯定沒了。還好車裡那個司機沒什麼事，車子都砸爛了，好危險。」

▼附近商家稱，車子周圍都是血。



目擊者指稱，該男子墜樓後，已送往長沙市第三醫院。院方表示，墜樓男子姓剪，今年45歲，到院前已出現失血性休克的症狀。醫院檢查後發現，剪男顏面有開放性傷口，四肢、下頜骨有骨折的情形，還有腦出血、脾臟破裂出血等症狀，目前尚未脫離生命危險。

對於剪男墜樓的案件，該公司相關負責人閉口不談。剪男同事則說明，「公司不准說，別問了。」

▼休旅車座椅扭曲變形。



一名知情人士說明，公司內部曾傳出「剪不滿內退，一直在鬧矛盾」的消息，「很可惜，上午出事前，有保安看到他出現在樓頂，當時並沒在意。」

剪男鄰居指出，「剪師傅人還是挺好」，但辦理提前退休後，狀態不是很好，自己一個人住，也沒甚麼朋友，「最近感覺神情憔悴，人也瘦了一大圈。」住在樓下的房客說明，剪男可能患有抑鬱症，「老剪住在四樓，以前經常一個人站在我家前面看這些盆栽，話很少。」

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▼剪男墜樓處，相關人員正在清理現場。

