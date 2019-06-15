　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疑被提前退休！45歲獨居男墜23樓「砸凹休旅車」　車內還有一名司機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▼▲45歲獨居男墜23樓，砸毀休旅車。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲45歲獨居男墜23樓，砸毀休旅車。（圖／翻攝自《梨視頻》，以下同）

大陸中心／綜合報導

「車頂直接塌了，天窗也碎裂了！」湖南長沙45歲的剪姓男子疑似因「被提前退休」，與原先任職的湖南省電力設計院有限公司發生矛盾，從公司的23樓墜落，摔在一輛休旅車上，導致失血性休克、腦出血、脾臟破裂，送醫後尚未脫險。鄰居指出，剪男提前退休後，神情憔悴，也瘦了一大圈，「可能患有抑鬱症」。

綜合陸媒報導，目擊者陳男指出，男子墜樓後，落在樓下的休旅車車頂，而被砸中的車內「還有一名司機」，「我路過，聽到砰的好大一聲，就過來看看。」

陳男說明，當時就看見一名中年男子趴在休旅車上，被砸中的休旅車不但車頂塌陷，天窗也碎裂了，就連座椅都扭曲變形，「聽圍觀的人說是從23樓掉下來的。」

附近商家提到，墜樓者是電力設計院的職工，性格較為內向，話也不多。一名販賣店老闆說，事情發生後，他從遠處看到，「車子周邊都是血」，「聽說人還在，如果直接砸在水泥地上，肯定沒了。還好車裡那個司機沒什麼事，車子都砸爛了，好危險。」

▼附近商家稱，車子周圍都是血。

▼▲45歲獨居男墜23樓，砸毀休旅車。（圖／翻攝自《梨視頻》）

目擊者指稱，該男子墜樓後，已送往長沙市第三醫院。院方表示，墜樓男子姓剪，今年45歲，到院前已出現失血性休克的症狀。醫院檢查後發現，剪男顏面有開放性傷口，四肢、下頜骨有骨折的情形，還有腦出血、脾臟破裂出血等症狀，目前尚未脫離生命危險。

對於剪男墜樓的案件，該公司相關負責人閉口不談。剪男同事則說明，「公司不准說，別問了。」

▼休旅車座椅扭曲變形。

▼▲45歲獨居男墜23樓，砸毀休旅車。（圖／翻攝自《梨視頻》）

一名知情人士說明，公司內部曾傳出「剪不滿內退，一直在鬧矛盾」的消息，「很可惜，上午出事前，有保安看到他出現在樓頂，當時並沒在意。」

剪男鄰居指出，「剪師傅人還是挺好」，但辦理提前退休後，狀態不是很好，自己一個人住，也沒甚麼朋友，「最近感覺神情憔悴，人也瘦了一大圈。」住在樓下的房客說明，剪男可能患有抑鬱症，「老剪住在四樓，以前經常一個人站在我家前面看這些盆栽，話很少。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
 

▼剪男墜樓處，相關人員正在清理現場。

▲▼剪男墜樓處。（圖／翻攝自《梨視頻》）

ET快訊
苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救
快訊／「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場

關鍵字：墜樓,提前退休,被退休

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疑被提前退休！45歲獨居男墜23樓「砸凹休旅車」　車內還有一名司機

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

法拉利拍賣「8000元有找」！狂吸6萬人觀望　負責人一句話...結局神逆轉

民陣怒斥「林鄭沒有絲毫歉意」　16日下午繼續「反送中」

華聞快遞／首個台資「微循環公車項目」廈門啟動　優先聘台灣司機

海峽兩岸工商合作論壇今在廈門登場　兩岸企業界齊聚探討兩岸經貿交流

港暫緩《逃犯條例》修法　陸委會重申侵害我國家主權

「Roger」才可以…男員工回覆「ok貼圖」慘被開除　超龜毛老闆惹網噴

林鄭月娥暫緩《逃犯條例》修法　北京表態支持

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

妻女患肌肉萎縮...他苦撐照料30年 捨「放棄念頭」擦淚喊：我的責任！

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

疑被提前退休！45歲獨居男墜23樓「砸凹休旅車」　車內還有一名司機

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

法拉利拍賣「8000元有找」！狂吸6萬人觀望　負責人一句話...結局神逆轉

民陣怒斥「林鄭沒有絲毫歉意」　16日下午繼續「反送中」

華聞快遞／首個台資「微循環公車項目」廈門啟動　優先聘台灣司機

海峽兩岸工商合作論壇今在廈門登場　兩岸企業界齊聚探討兩岸經貿交流

港暫緩《逃犯條例》修法　陸委會重申侵害我國家主權

「Roger」才可以…男員工回覆「ok貼圖」慘被開除　超龜毛老闆惹網噴

林鄭月娥暫緩《逃犯條例》修法　北京表態支持

討不到登革熱補助！韓國瑜凌晨怒嗆中央：當所有高雄市民都草包

民進黨初選烏龍加權？民調專家驚訝「賴清德竟任人擺佈」

2公尺臭青母半夜爬上床頭　她驚醒「4眼對看」嚇壞…尖叫奪門逃　

凱特王妃根本「圓點控」！跟英國皇室學穿優雅復古風

粉絲蹺班追星被罰錢…李榮浩感動「幫忙付了！」　PO出處罰公告網笑瘋

全國迷你足球賽移師嘉義縣　小學生化身超萌足球員

港府暫緩《逃犯條例》牽扯台灣！我3提司法互助被「已讀」　法務部怒了

4天拖吊3次！違停男不滿「被針對」　帶隊狂毆...司機慘叫超淒厲

童話隱藏的真相！「白馬王子」到處亂晃其實是找「長期飯票」

LP腫成「葡萄柚」竟是肝硬化　醫：有這11症狀當心了！

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

大陸熱門新聞

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6..

剛辦提前退休！45歲獨居男墜2..

緩修逃犯條例 港府「歸功」台灣

法拉利賣8千元有找！負責人1句..

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

民陣怒斥林鄭發言　16日繼續抗..

香港媽喊：為什麼打小孩！心痛片..

港緩修《逃犯條例》北京表態支持

「金鐘暴動」後　港警心聲「你要..

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

垃圾桶撿到人腿 清潔工嚇到腿軟

港緩修《逃犯條例》　陸委會回應

男員工回覆「ok貼圖」慘被開除

更多熱門

相關新聞

粉刷工人墜電梯井送醫後宣告不治

高雄市左營區某住宅大樓工地，13日下午4點多，一名57歲許姓工人突然墜樓，消防局獲報後立刻趕到現場，但救護人員抵達時，許男已無生命跡象，緊急送醫搶救，仍宣告不治。

6歲女童哭找爸爸　墜11樓慘死

酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友介紹奪命

爸爸剛踏入13樓家門…女兒從陽台一躍而下頭顱破裂...

即／北市男全身血慘死　目擊者：有聽到碰聲

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

即／苗栗3車追撞BMW翻！國3全線封閉

水洗生雞肉「2大病菌狂噴」吃了烙屎

雙辮子最強小三啾bye　後照鏡有驚喜

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

何超盈8個月孕肚「脹成巨型氣球」！原因揭曉

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡

《炮仔聲》短髮女現身！陳冠霖：厲害的新角色

更多

最夯影音

更多

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面