瘋電影／MIB星際戰警：跨國行動　凡救過必留下感激

文／賴賴

瘋言瘋語：

誠意滿滿無敵好看，非常喜歡這位導演的手法，有許多小驚喜，而整體感流暢節奏鮮明，卡司整齊，有太多創意設計過程，不但融入007有許多科技前衛的交通工具與武器，而劇情也遍及不同國家，就視覺是非常滿足豐富的，絲毫不比第一集遜色，非常喜歡這片，五顆星推薦。

單從外星生物來看，就有好幾種不同類型的設計，許多只有一幕戲就過去了，這樣也是完完整整的這個生物做到好，電腦特效成本非常捨得，而個人最喜歡的就是交通工具啦，太爽快了，真希望美國也造一個MIB樂園，一定非常好玩。

這次沒有試片，卻第一天就跑去看，果然不需要試片啦，這個肯定是有口皆碑的。小劇透一下，在有外星人的世界車站電視帷幕竟然有唐立淇。

片 名：MIB星際戰警：跨國行動

英文名稱：Men in Black: International

類 型：動作、科幻、喜劇

上映日期：2019-06-12

片 長：01時55分

導 演：蓋瑞格雷(F. Gary Gray)

演 員：連恩尼遜(Liam Neeson) 、 克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、 泰莎湯普森(Tessa Thompson) 、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson) 、艾瑪湯普遜(Emma Thompson) 、 瑞夫史波(Rafe Spall) 、庫梅爾南賈尼(Kumail Nanjiani)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

在最新電影《MIB星際戰警：跨國行動》中，H探員(克里斯漢斯沃 飾演)與M探員(泰莎湯普森 飾演)在看似平常捍衛地球免於外星人威脅的任務中，竟意外發現有敵人的魔爪已滲入MIB總部，引起前所未見的巨大危機⋯這一次，為了維護MIB的使命，兩位探員將潛入世界各地，聯手突破重重挑戰才能解開真相、拯救一切回歸秩序！

▲外星人很海洋。

▲有艾瑪湯普遜就可以感覺不會是爛片。

▲從很多特別的地方取出來的武器。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI