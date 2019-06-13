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社會 社會焦點 保障人權

紅燈卻誤踩油門　五股越堤道轎車撞11機車「瞬間全倒」6傷！

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▲▼車輛連撞11車6傷。（圖／東森新聞）

▲新北市五股4號越堤道發生追撞事故。（圖／東森新聞）

突發中心／新北報導

新北市五股區4號越堤道13日上午發生追撞事故！一輛白色轎車疑似因雨勢過大視線不佳，又加上誤踩油門，竟直直地朝停等紅燈的11部機車撞上，造成6人受傷送醫，其中一台白色機車還卡在轎車保險桿上，詳細事故發生原因仍有待警方進一步調查釐清。

位於新北市五股區的4號越堤道，13日上午8時許發生一起嚴重車禍！10多部機車停等紅燈時，卻碰上一輛白色轎車從後方追撞，根本無法閃躲，瞬間11部機車倒地，警方獲報到場後，趕緊將其中6名受傷騎士送醫，所幸皆無生命危險。

▲▼車輛連撞11車6傷。（圖／東森新聞）

▲轎車撞上停等紅燈的11部機車，造成6人受傷。（圖／東森新聞）

由於事發時撞擊力道猛烈，其中一輛機車車牌直接失蹤，車殼也隨之掉落！一名傷者丈夫受訪時表示，太太上班途中停等紅燈，卻遭到追撞，他得知消息趕到後，發現事故現場一片狼藉，10多台機車都倒在路邊，太太的白色機車更卡在轎車保險桿上。

根據初步了解，肇事駕駛並無酒駕，疑似是受到上午的大雨影響，沒有注意到紅綠燈，才會踩下油門釀禍，至於詳細的事件發生經過及原因，仍有待警方進一步調查釐清。（新聞來源：東森新聞）

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關鍵字：車禍,越堤道,五股,新北

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