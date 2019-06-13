台南高工龍舟隊　在校生與校友合心年年獲獎

▲台南高工龍舟隊是一由在校生與畢業校友所組成的隊伍，年年參賽成績年年進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南高工龍舟隊成立至今已第7年，是一由在校生與畢業校友所組成的隊伍，龍舟隊教練南工體育老師廖幸瑜指出，龍舟隊能一直持續及年年獲獎，是要感謝畢業校友不斷支持與付出，以學長帶學弟的情感下，讓龍舟隊的成績年年進步。

今年參與台南市政府舉辦的龍舟比賽，分別獲得高中男大型龍舟第2名及公開男大型龍舟第5名與男小型龍舟第2名、第3名共4個獎項，為歷年來成績最好的。

廖幸瑜指出，台南高工龍舟隊於7年前成立，當初一位高一學生黃靖翔，於國中時曾參加學校龍舟隊，當時問她，學校有沒有龍舟隊，當時回答沒有，但如想要組隊得要有相當人數才能組成，於是這位學生就邀對運動有興趣的同好共組台南高工龍舟隊，然後以這個班底開始發展，直到現在黃靖翔一樣，每年均參加南工龍舟隊並帶領校友共同參與。

廖幸瑜說，組成的第一年報名參加高男組大型龍舟及小型龍舟各一隊，當時人數有限，兩個隊伍人數有重覆，加上經驗不足、默契不夠，很快就被淘汱，但這群學生沒有氣餒，反而更加有信心，並持續往一年級招兵來往下紮根，第2年就獲得高男大型龍舟第6名、小型龍舟第5名。

台南高工龍舟隊正因第一批選手的熱心，一直傳承下去，第一批學生至今已經是大四，但一樣回學校參加龍舟隊，且他們平時也自我體能訓練，但到了比賽前，均會集合練訓，今年龍舟賽共有在校生45位、校友10多位報名組隊，共獲得4項獎項，且公開男大型龍舟是由在校生三年級學生與校友混合組成。

廖幸瑜指出，最難能可貴的是，這群校友以「一日南工人、終身南工魂」的精神，來帶動龍舟隊的成長，才有今天的盛況，且每次不管在校生或校友出賽，全會集體在岸邊加油，比賽後隊伍回程，均會唱校歌迎接，來展現南工人的團結。