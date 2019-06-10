去香港or東京迪士尼？　不藏私分享親子旅行選擇要點！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

全球有六大迪士尼，美國加州、佛羅里達州、法國巴黎、日本東京、中國上海、香港，還有一個迪士尼渡假村位於夏威夷，也就是達菲家族新成員小海龜Olu的誕生地，我曾造訪其中三個，小時候跟父親同遊加州迪士尼不算的話，自己單飛自由行去過香港跟東京。

我去過香港兩次，那邊是商貿經濟與購物娛樂的重鎮，這麼多的發展活動，擠進小小的香港，於是他們的生活都往高處發展，走在街頭，你將看到各種蔚為奇觀的摩天高樓，香港酒店（飯店）也是一樣時尚俐落，住在那裡的旅客，都不用出門就可以享有百萬夜景。

我第一次去香港時，是跟父親去找叔叔，叔叔把房子讓給我們一家三口住（人真好），不用安排住宿，第二次就是自己一個人的觀光行程了，訂好香港住宿後，當然排上我最喜歡的迪士尼，雖然當天掛風球（颱風），但還好風雨不大，樂園營運未受影響。

香港迪士尼是全世界佔地最小的迪士尼，老實說，我們這種數理白痴哪有什麼公頃觀念（笑），但當快步走完一整圈迪士尼，卻只花了30分鐘的時候，我還真的傻了。

那時候年輕，在PTT揪了一對旅伴，直接在迪士尼會合，他們是母子，兒子跟我一樣是大學生，他帶著媽媽，母子兩人同遊香港，超有心！我們大約玩了3個多小時，他們就沒續航力，要往市區吃飯了。

後來，我一個人在園內到處晃，看了不少表演跟設施，印象最深的就是音樂劇《獅子王慶典》，一曲《Can you feel the love tonight》聽得我雞皮疙瘩掉滿地，超感動！整體來說，除了插隊的情況挺嚴重，會讓大人有點上火以外，其實香港迪士尼非常適合幼童來玩！

為什麼適合年紀較小的幼幼來呢？一方面是園區小，不用走太久就到下一個點，碰到迪士尼人物的機率也高，像我就遇過米奇米妮、傑克船長，不是我說，超像奧蘭多布魯扮強尼戴普，不管出戲不出戲，都是帥哥啊～

相較東京的規模大、遊客多，香港迪士尼設施的等待時間較短，雖然現在有擴建了，但如果早上就入園、動作快一點，一整天肯定可以玩一輪，不過我不建議這樣做，帶孩子出門還是愜意些比較好，不用挑戰玩遍全設施，先挑幾個一定要玩的，再視體力補完後面選項。

對了，在日本迪士尼海洋夯到翻的達菲、雪莉玫、傑拉東尼、史黛拉與新朋友廚師狗Cookie，在香港不用分兩個園區就可以買到！偷偷說，如果是折扣季去香港迪士尼，可以買到3折、甚至更優惠的園區商品。

香港迪士尼（睡美人城堡）：

優點：

1、園區較小，不用走太多路，也比較容易遇到卡通偶像。

2、香港採取繁體中文，語言相通，遇到疑難雜症比較好處理。

3、年票CP值高。

缺點：

1、香港工作人員比較嚴肅，整體表現不如東京迪士尼夢幻細膩。

2、插隊的情況，除了我親身經驗外，根據朋友跟讀者的回報，還是比東京嚴重許多，這也是我對香港迪士尼仍稍感卻步的主因。

東京迪士尼呢？這是全世界顧客滿意度最高的迪士尼，當然服務水準不在話下，任何一個工作人員都是友善，且主動觀察顧客需求的，這種事情只有日本才有，雖然因為遊客人數過多，導致這幾年的品質有點往下降，但整體來說，像我這種超重視禮儀又容易發燥的人，還是以東京為首選。

但東京迪士尼是大到一天玩不完的，東京迪士尼分兩個園區：Land跟Sea，在Land拼命用趕火車的速度或許可行，但再叮嚀一次，千萬不要把這種目標行為，設定在家庭旅行上，或許最後成功玩遍，可是在小朋友心中留下的記憶，就是「好累」，還不如多留點緩衝時間，陪孩子吃個米奇冰棒。

東京飯店方面，我去過東京6次，整體來說，只要透過可信賴的訂房網，並查詢住客評價，基本上日本人對自家生意，還是有一定水準要求的，相較於台灣隨便一個平價旅館，一晚要價3000元台幣以上，我住過的東京三星級商務飯店，一晚大都在2000到2500元台幣之間，但環境水準堪比台灣四星級旅店。

東京迪士尼（灰姑娘城堡）：

優點：

1、友善且溫柔的服務態度，雖然語言不相通，但工作人員依然用盡方式協助外國遊客。

2、嫌香港園區太小的，這邊肯定大到讓你玩不完。

3、工作人員會主動協調插隊人士，比較重視順序。

4、裡面的食物、周邊商品，製作品質跟美味程度，都不會讓人覺得白花錢。

缺點：

1、體力不夠好，真的容易累。

2、東京迪士尼的日夜溫差有點大，中午熱到穿背心、吃冰淇淋，傍晚開始要拿羽絨外套出來擋，還好日本乾燥，不然濕度高更受不了。

3、台灣飛到日本，還是比飛到香港來得遠，機票也稍貴一些。

迪士尼的門票有好幾種，以單日門票為例，全世界的迪士尼都維持在台幣2千出頭的水準，但這邊跟大家分享一個秘訣，如果你跟我一樣是重度迪士尼控，香港迪士尼的年票比起東京是大大優惠！

東京迪士尼年票

Land或Sea單一園區，一年至少要去9天以上划算，成人價61000日圓（約18300台幣）。

Land＋Sea，園區共通，一年至少去13天以上才回本，成人價89000日圓（約26700台幣）。

香港迪士尼年票（奇妙處處通）

香港的年票分3種卡別：白金卡／金卡／銀卡，這邊以最便宜的銀卡舉例。

入園日約有220天，包括大部分的平日，生日免費入園，目前成人價1278港幣（約5200台幣）。

是不是差很多呢？難怪我在香港迪士尼，跟旁邊來自福建的母子檔聊天，她們跟我說買年票很划算的！

雖然東京、香港各有擁護者，總括來說，我把孩子「有沒有戒推車」當成一個分水嶺，如果你家孩子已經完全戒推車，在台灣可以在外走大半天，選東京迪士尼吧，那邊有很多餐廳、椅子可以休息，玩一整天的難度不高，真的不行想午睡，園區有推車可租借，若是孩子腳力還不行、挺依賴推車，那香港迪士尼是你最好的選擇。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。