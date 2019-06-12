香港百校學生挺「反送中」串聯罷課　到場進行另類學習

▲香港12日恢復二讀辯論《逃犯條例》，大批警力在場戒備。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港《逃犯條例》修訂12日恢復二讀辯論，此舉引發多個團體和個人發動罷工、罷課和罷市行動，要求政府撤回修例。對於罷課的呼聲，香港學界也紛紛力挺。百餘間學校以學生名義發動罷課聯署。一些學生更表示罷課期間組成駐場清潔小組，在立法會一帶進行另類學習。

香港不少學生發動網上聯署，呼籲響應號召參與罷課。已有百餘間學校以學生名義發動罷課聯署，其中包括不少「名校」，包括福建中學（小西灣）、漢華中學、拔萃男書院等，還有香港中文大學、浸會大學等7所大學學生會。

香港浸會大學學生會呼籲，「全校師生響應三罷，以癱瘓社會運作向政府表達反送中的決心，會為同學提供一切支援，也會繼續與香港人同行。」

傳統名校英華書院有超過230名在學中學生響應罷課，連署聲明表示，「長輩常說『未來是屬於年輕人的』，而我們，決定爭取屬於自己的未來」，並懇請校方和老師接納他們的決定。

此外，林鄭月娥就讀學校嘉諾撒聖方濟各書院以及律政司長鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院，也有學生在網上連署。

據報導，部份學校已下禁罷課令，不允許學生參與。但也有學校初步允許學生要經家長同意後決定。

▲ 香港12日早上示威。（圖／讀者提供）

對於罷課一事，香港教育局回應表示，反對任何罷課，包括學期末考試或考試後學校安排的活動等課程時間，都是寶貴的學習經歷，不應該受到干擾。

香港中學校長會執委會也表示，不贊成師生以罷課來表達訴求，但也希望香港政府可以暫緩立法聽聽民意。

民眾怨氣四起並沒有使政府讓步，香港行政長官林鄭月娥11日回應示威活動時表示，「我們要推動修訂，仍然在推動修訂，我們是無愧於心，是出於我們對香港的承諾。」

她還批評，「鼓吹年輕人採取激烈行動對香港沒有好處，也會斷送年輕人的前途，任何文明社會都不願見到，呼籲各界要認真考慮後果。」

▲香港民眾聚集抗議《逃犯條例》。圖／達志影像／美聯社）