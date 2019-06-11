南韓前總統遺孀李姬鎬逝世　享壽97歲…生前遺囑：盼兩韓和平統一

▲南韓前總統金大中遺孀李姬鎬（中）病逝。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

南韓前總統金大中遺孀李姬鎬10日晚間病逝，享耆壽97歲，李姬鎬留下遺囑表示，「將為韓國國民、韓民族的和平統一祈禱。」正在芬蘭進行國是訪問的總統文在寅則指，李姬鎬是韓國第一代女權運動家，也是民主主義者，願逝者能夠安息。

金大中和平中心11日公開李姬鎬的生前遺囑，李姬鎬在遺囑中表示，「將為韓國國民、韓民族的和平統一祈禱。」並將位於首爾東橋洞的宅邸作為紀念館，金大中2000年獲得得諾貝爾和平獎金則作為總統紀念事業基金。文在寅則在推特上表示哀悼，他指出，李姬鎬除了是金大中夫人外，也是韓國第一代女權運動家，積極投身女權運動，並對金大中政府組建女性部發揮重要作用。

▲李姬鎬陪著金大中走過流亡歲月。（圖／達志影像／美聯社）



根據《韓聯社》消息，李姬鎬在當地時間10日11點37分病逝於首爾新村延世大學醫院，出生於1922年的李姬鎬，畢業於國立首俺大學師範系，赴美留學歸國後，在梨花女子大學任教，並投身女權運動，擔任YWCA韓國女性團體協議會的理事。1962年與金大中結婚後，陪伴金大中走過流亡、綁架、入獄、軟禁。更在金大中以叛國罪判處死刑時，不斷在國際間奔走，只為解救丈夫。

成為第一夫人後，李姬鎬積極鼓勵女性從事公職，或是走入政壇，更在2000年陪同金大中訪問平壤，進行南北韓歷史性高峰會談。金大中逝世後，李姬鎬持續擔任金大中和平中心理事長，替兩韓和平、人權、女性議題提供支持，成為金大中支持者的精神領袖，也因此獲頒多個獎項與勳章。

《KBS》報導指出，李姬鎬的靈堂設在首爾新村延世大學醫院殯儀館，出殯儀式將於14日舉行。

▼李姬鎬2000年陪金大中訪問北韓時與金正恩握手。（圖／達志影像／美聯社）

