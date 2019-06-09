另類國民外交！印度男童遊阿里山撞破頭　警火速護送就醫

▲▼ 印度籍男童上阿里山遊玩不慎跌倒，中埔警方急忙駕車接送下山協助接駁送醫。（圖／中埔警分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



另類國民外交！日前10餘名印度籍遊客及民眾上阿里山遊玩回程下山因同行幼童頭部受傷流血，一行人急忙前往鄰近派出所內尋求援助，中埔分局公田派出所值班副所長李昆良隨即指派警員黃朝鍾駕駛巡邏車以接駁方式將男童護送下山就醫治療。男童父親透過導遊，再三的感謝警方協助，現場民眾對於警方視民如傷的為民服務精神，及建立優良的國民外交事蹟大表讚揚。

據該團導遊表示，該團10餘名印度籍遊客來台旅遊，8日上阿里山森林遊憩，返程時因聽聞二延平山近日視野相當清楚，頻出壯麗大景，故停車在台18線52.8公里二延平步道平台，正當一行人準備下車前往觀賞落日夕陽及雲海美景，同行8歲男童MAHAVER於步道口，不慎跌到撞擊頭部受傷，致後腦部血流如注，加上當地地處偏遠山區交通不便，同行親人心急如焚，只好就近至派出所求援。

男童父親透過導遊翻譯請求警方協助，副所長李昆良見狀立即通知119派遣救護車，於台18線觸口派出所前等候，再由黃朝鍾駕駛警用巡邏車先護送急需救護印度籍8歲男童父子2人下山，至觸口派出所時再交由救護車，護送至嘉義市聖馬爾定醫院治療，男童經醫療後已無大礙，一行人繼續在台旅遊行程。