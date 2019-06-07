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端午清晨火燒雲！雙北高溫36度　收假日變天…吳德榮：有致災性降水潛勢

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲端午節清晨天空出現火燒雲景色。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者葉國吏／綜合報導

今(7)日是端午節，全台氣溫偏高，氣象局針對台北市、新北市發出高溫預警，提醒在中午前後可能會36度以上。中央氣象局副局長鄭明典一早就在臉書PO文「端午清晨的火燒雲」，預告今天的好天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

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▲鄭明典臉書PO出火燒雲奇景。（圖／翻攝鄭明典臉書）

中央氣象局預報員張承傳指出，今(7)日白天氣溫偏高，各地高溫普遍在32-35度，尤其大台北地區及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度左右。

天氣大致穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後有局部雷陣雨，其中在山區及近山區平地有較大雨勢發生的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明日至下週一(8至10日)「滯留鋒」逐漸回到北部海面，尚未直接影響；台灣在暖氣團內，天氣悶熱。

但大氣漸趨不穩定，除了午後熱力作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形的舉升作用逐日增強，在迎風面亦有局部性降雨的機率，週六較零星，下週日、一逐日增多。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲一張圖看懂端午連假的天氣變化。（圖／記者葉國吏翻攝）

吳德榮表示，下週二(11日)起「梅雨季」第5道鋒面接近，並將在台灣附近徘徊，為5月以來最不穩定的一段時間，「有帶來致災性大量降水的潛勢」。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮,鄭明典

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