台64「連2次爆胎」一家出遊驚魂　幸遇蘆洲警神救援

▲一家出遊經過台64快速道路時連2次爆胎受困路肩，蘆洲警即時救援。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名林姓男子2日下午3時許開車行經台64線快速公路，在往八里的觀音隧道前突然爆胎，受困在路肩動彈不得，巡邏經過的蘆洲警方發現上前關心，並立即協助換上備用胎。沒想到，員警開車下八里匝道時又發現林男的車輛停在路旁，備用胎疑似過於老舊爆胎了，警方熱心聯繫輪胎店到場協助更換，讓林男一家人能順利出遊，頻向員警道謝「辛苦了！」

蘆洲分局交通分隊小隊長黃筠和警員徐偉翔2日下午3時許駕駛巡邏車，巡經快速公路台64線往八里方向時，在觀音隧道前發現路肩停一輛自小客車，且駕駛著急地向員警揮手求助，上前了解發現是林男的轎車左後車輪爆胎，受困於路肩。

小隊長隨即協助林男更換備胎，並由徐員持指揮棒警戒疏導，裝上備用胎後員警叮嚀林男備胎僅能短暫行駛，下快速道路後仍應盡速找輪胎行處理更換。不料，員警在下八里匝道時發現林男的車輛又爆胎停放路旁，隨即趕往八里分駐所借用警車備胎並趕回現場欲幫林男更換，但因尺寸不符合，只能打電話請鄰近的輪胎行前來協助更換輪胎，輪胎行老闆來更換輪胎後，指出是因為備胎老舊，才會又導致爆胎。

蘆洲分局呼籲，在國道高速公路或快速公路行駛時，萬一遇到爆胎事故，嚴禁急踩煞車，避免車輛失控而翻覆，保命第一招就是握穩方向盤，留意後方來車，打方向燈穩定車身後，慢慢滑行至路肩待援，也建議平常駕駛養成雙手放方向盤習慣，如遇坑洞或爆胎等緊急狀況，也可爭取反應時間。

▼員警協助換上備用胎。（圖／記者陳豐德翻攝）

