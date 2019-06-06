　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女友常一秒暴怒？　專家曝關鍵原因：因為她餓了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼流淚、沮喪。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲肚子餓就想發脾氣其實「情有可原」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

許多女性在肚子餓的時候，會不自覺地情緒不穩，甚至易怒，無法集中精神專心做事。日前有專家證實，「肚子餓發脾氣」其實真的有科學根據，這是人類一種「生存機制」在反應，由於飢餓會讓血糖降低，情緒自然也會受到影響。

據《每日郵報》報導，美國營養師布斯蒂略斯（Brenda Bustillos）表示，人類在接近用餐時間，總會變得焦躁、急性子，這是生存機制演化所造成的，因為葡萄糖作為大腦的「食物」，隨著距離上一次用餐時間越久，葡萄糖的含量就會越低，而血糖不夠時，大腦便會分泌一種壓力激素。

▲▼美食 甜點 飲食 健康 食物。（圖／免費圖庫cc0）

▲大腦缺乏葡萄糖，是一種協調機制的失衡。（圖／翻攝自pixabay）

這種壓力激素，會提醒著自己「應該吃飯囉！」但也同時會讓一些簡單的任務、跟人互動變得困難、注意力也無法保持集中，甚至易怒。布斯蒂略斯表示，大腦缺乏葡萄糖，等於是一種協調機制的失衡，因此糖作為大腦的「燃料」，同時也是協助思緒協調的一項重要成分。

加拿大貴湖大學（University of Guelph）的心理學家Francesco Leri曾進行研究，在老鼠體內注射葡萄糖代謝阻滯劑的藥物，試圖產生「低血糖」反應；在另一個房間內，則是給老鼠注射自來水。研究發現，事後讓老鼠選擇進入哪個房間的時候，牠們主動避開了會讓血糖降低的房間。

Francesco Leri指出，老鼠們主動避開血糖低的房間，是因為認為那裡有一種壓力，不想再次體驗它。事實證明，「血糖是影響情緒變化的主要原因」，低血糖會帶來生理以及心理的壓力。

▲下午茶/甜點/咖啡廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲要解決這種憤怒很簡單，只要「吃」就可以了。（圖／達志影像／示意圖）

因此，在饑餓的時候容易生氣其實是很正常的，這代表體內的生存機制正在反應，而要解決這種憤怒也十分簡單，只要身邊平時常備一些小點心，隨時為大腦補充能量、維持血糖平衡就可以了。

ET快訊
女星「比基尼掉了」全被拍…剪接室塞爆！吳宗憲：應該是鐘嫂
沛小嵐現身探視馬如龍！親友被擋門外…激動：只有我可以進去

關鍵字：易怒,葡萄糖,肚子餓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一家4口出門巡羊圈　一道雷劈下「剩9歲男童獨活」警消鼻酸疊遺體！

彈劾川普調查！民主黨內部支持度竟不足　裴洛西努力滅火

荷蘭少女安樂死是誤傳！14歲被性侵…真相還原：我等不了那麼久

突然被2辣妹搭訕還當街「抓鳥」　享完豔福卻害他慘失2萬元

女友常一秒暴怒？　專家曝關鍵原因：因為她餓了！

離奇命案！兩對夫妻同天入住多明尼加飯店…7天內死3個

諾曼第75周年「川普朗誦當年廣播稿」　16國聯合和平宣言震撼人心！

「拔牙1小時失敗」太痛苦　她回家滿地血流產…怒告醫師求償

不想再忍！住院醫生變身小拳王　暴怒跳床上狂巴病患頭

川普急出2500億軍售到中東「護和平」　參議院怒：撕裂白宮和國會關係

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

一家4口出門巡羊圈　一道雷劈下「剩9歲男童獨活」警消鼻酸疊遺體！

彈劾川普調查！民主黨內部支持度竟不足　裴洛西努力滅火

荷蘭少女安樂死是誤傳！14歲被性侵…真相還原：我等不了那麼久

突然被2辣妹搭訕還當街「抓鳥」　享完豔福卻害他慘失2萬元

女友常一秒暴怒？　專家曝關鍵原因：因為她餓了！

離奇命案！兩對夫妻同天入住多明尼加飯店…7天內死3個

諾曼第75周年「川普朗誦當年廣播稿」　16國聯合和平宣言震撼人心！

「拔牙1小時失敗」太痛苦　她回家滿地血流產…怒告醫師求償

不想再忍！住院醫生變身小拳王　暴怒跳床上狂巴病患頭

川普急出2500億軍售到中東「護和平」　參議院怒：撕裂白宮和國會關係

NBA冠軍戰／柯瑞第9次至少30分　近20年前三節40分首人

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

【廣編】賀預售票房紀錄創新高！《X戰警：黑鳳凰》首周瘋活動粉絲力挺

店長下班前10分鐘才要求清烤箱　男大生打工1個月燙傷治療3個月

一家4口出門巡羊圈　一道雷劈下「剩9歲男童獨活」警消鼻酸疊遺體！

觀點／日韓快時尚在台大不同！SPAO「兩關鍵」黯然退場　UNIQLO賣翻開70店

彈劾川普調查！民主黨內部支持度竟不足　裴洛西努力滅火

韓國瑜施政不滿意度48.9%！民進黨民調：近6成市民反對他選總統

端午吃粽...林杰樑團隊列9點提醒！餐後吃這類果水助消化

普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處

國際熱門新聞

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂..

重病選擇安樂死　她按下按鈕平靜..

最後留言：他好奇怪　她慘成裸屍

即／美國準備對台軍售626億元..

3歲童滿口蛀牙　害他差點失明

小行星2019KA4　時速2萬..

史上最大規模　日警查獲1噸冰毒

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

性感女歌手「扯掉浴巾」跳熱舞

索羅門：百日內決定是否與台斷交

3萬年前「幼獅乾屍」宛如睡著

2款iPhone淘汰！iOS ..

川普向葬儀社租賓士　比新車還貴

更多熱門

相關新聞

病患打緊急電話：肚子好餓　消防員超無奈

緊急求助電話是病患在危急時刻所用，但是卻有不少人喜歡惡作劇亂打，讓消防單位感到無奈心累。香港消防群組近日流傳一張照片，內容寫著病患的病況為「因為站在麥當勞門口，所以肚子餓了」，要相關單位派出救護車來醫治他。不少人看到後氣得直呼「素質真的很差」；但也有人說，「寧濫勿缺，就怕漏掉真正需要求助的電話，只能請消防人員體諒。」

剛吃飽又餓了？專家曝「嘴饞6原因」

瘦身注意！肚子餓「4個時間點」千萬要忍住

甘露糖能延緩腫瘤生長增強化療效果？

胡麻柴餓到鬧脾氣　叼鐵碗怒摔！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

王金平宣布不參加國民黨內初選！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

小鐘目睹女星和導演大吵

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面