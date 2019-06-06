女友常一秒暴怒？　專家曝關鍵原因：因為她餓了！

▲肚子餓就想發脾氣其實「情有可原」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

許多女性在肚子餓的時候，會不自覺地情緒不穩，甚至易怒，無法集中精神專心做事。日前有專家證實，「肚子餓發脾氣」其實真的有科學根據，這是人類一種「生存機制」在反應，由於飢餓會讓血糖降低，情緒自然也會受到影響。

據《每日郵報》報導，美國營養師布斯蒂略斯（Brenda Bustillos）表示，人類在接近用餐時間，總會變得焦躁、急性子，這是生存機制演化所造成的，因為葡萄糖作為大腦的「食物」，隨著距離上一次用餐時間越久，葡萄糖的含量就會越低，而血糖不夠時，大腦便會分泌一種壓力激素。

▲大腦缺乏葡萄糖，是一種協調機制的失衡。（圖／翻攝自pixabay）



這種壓力激素，會提醒著自己「應該吃飯囉！」但也同時會讓一些簡單的任務、跟人互動變得困難、注意力也無法保持集中，甚至易怒。布斯蒂略斯表示，大腦缺乏葡萄糖，等於是一種協調機制的失衡，因此糖作為大腦的「燃料」，同時也是協助思緒協調的一項重要成分。

加拿大貴湖大學（University of Guelph）的心理學家Francesco Leri曾進行研究，在老鼠體內注射葡萄糖代謝阻滯劑的藥物，試圖產生「低血糖」反應；在另一個房間內，則是給老鼠注射自來水。研究發現，事後讓老鼠選擇進入哪個房間的時候，牠們主動避開了會讓血糖降低的房間。

Francesco Leri指出，老鼠們主動避開血糖低的房間，是因為認為那裡有一種壓力，不想再次體驗它。事實證明，「血糖是影響情緒變化的主要原因」，低血糖會帶來生理以及心理的壓力。

▲要解決這種憤怒很簡單，只要「吃」就可以了。（圖／達志影像／示意圖）



因此，在饑餓的時候容易生氣其實是很正常的，這代表體內的生存機制正在反應，而要解決這種憤怒也十分簡單，只要身邊平時常備一些小點心，隨時為大腦補充能量、維持血糖平衡就可以了。