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海巡查走私防豬瘟　嘉義布袋商港貨輪夜間無預警擴大安檢

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▲▼ 海巡人員查緝不分晝夜，強力打擊非法走私，防堵非洲豬瘟。（圖／海巡署提供，下同）

▲海巡人員查緝不分晝夜，強力打擊非法走私，防堵非洲豬瘟。（圖／海巡署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署第五巡防區指揮部為展現端節期間嚇阻及打擊不法之決心，於5日夜間採無預警方式，統合中部分署第四岸巡隊、艦隊分署第十三海巡隊、偵防分署嘉義查緝隊等相關查緝單位，針對嘉義布袋商港貨輪實施「聯合擴大安檢」專案任務。

▲▼ 海巡人員查緝不分晝夜，強力打擊非法走私，防堵非洲豬瘟。（圖／海巡署提供，下同）

「擴大安檢」專案任務採集中優勢兵力擴大安檢，將重點放在布袋商港貨輪載運貨櫃及散裝貨物等項目做加強檢查，避免有心人士將毒品或不法貨物利用宅配方式運送至外離島地區，影響社會治安。

▲▼ 海巡人員查緝不分晝夜，強力打擊非法走私，防堵非洲豬瘟。（圖／海巡署提供，下同）

另外因為端節將到，豬肉使用需求大增，為維護國人食品衛生安全，海巡人員另外針對離島航線進港貨輪加強查察，以防範疫區豬肉及相關製品入境。聯合擴大安檢也充分展現海巡單位滴水不漏的執法能量，同時宣示查緝不法、防堵非洲豬瘟疫情入侵的決心。

第五(雲嘉)巡防區指揮部胡文雄部主任表示，擴大安檢除了驗證海巡勤務執行成效，採強力查緝與預防嚇阻並重的方式，達成打擊不法與維護岸港安全工作，有效提升查緝成效，消弭犯罪，維護沿海地區治安，讓國人安心過端午佳節，同時呼籲民眾若發現走私、偷渡等不法情事，請撥打「118」免付費服務專線，海巡署將立即派員前往查處。

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關鍵字：海巡署,走私,非洲豬瘟

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