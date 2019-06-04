道路滿地都是錢　警民熱心撿拾全數還失主

▲1名林姓男子，行經台19道路海寮段道路，不慎掉落皮夾，裡面現金49700元散飛一地，幸被熱心民眾與警方撿拾全數歸還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台19道路海寮段道路路面日前被人發現散落滿地的現鈔，民眾急忙合力撿拾，共49700元，馬上報請台南市善化分局海竂派出所查處，警方循線找到60歲林姓失主，林男表示係他不慎遺失皮夾散飛的錢，沒想到被熱心民眾與警方找回，令他欣喜萬分。

台南市善化分局海竂派出所日前午後時分，突然有2名民眾至派出所宣稱，在派出所對面的車道上散落一疊千元大鈔，警員蔡世龍、黃文達及民防小隊長方金山等3人，立即前往查看，赫然發現有千元鈔票散落一地，現場引起一陣騷動。

警方與現場熱心民眾共同將散落鈔票拾起，合計拾獲現金新台幣49700元整。由於鈔票遺失地點剛好在派出所前，處理員警蔡世龍立即調相關資料，確認失主身分之後並經聯繫，失主60歲林姓男子，立刻趕至派出所領回遺失現金。

林男向警方表示，他目前在台南市仁德區一家大型賣場上班，在經安定區海寮里台19線與南132路口前時，由於隨身所攜帶之皮夾掉落，致使皮夾內的現金新台幣49700元不慎遺失，該筆款項是他存來要向公司購買電視機及音響的錢，遺失後著急不已，所幸警方通知他已全數找回，令他欣喜萬分。

林男強調，這筆錢也是他一個多月的薪水，倘若無法順利找回的話，他損失可大了，畢竟努力工作的薪水得來不易，除了感謝警方能在第一時間幫他找回現款，也感謝當時幫他撿拾現鈔的熱心民眾，拾金不昧令人感動，他以後會將皮夾妥適放好，避免類似情事再度發生。