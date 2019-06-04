下班課注意！中南部9縣市續發大雨特報　防雷擊強陣風

▲雨區縮小！氣象局針對9縣市續發大雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

中央氣象局16時05分針對中南部9個縣市續發大雨特報。氣象局提醒，西南風影響，易有短時強降雨，今（4日）天中南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。

大雨特報地區：

台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

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▲氣象局上午一度針對全台16縣市發布大雨特報。（圖／記者賴文萱攝）



臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「降雨空檔，終於抵達囉～北台灣現在已經進入空檔，不會再下雨了。隨著降雨空檔往東推，中南部地區，稍晚開始也將『由北向南』陸續雨停，無論如何，晚上之後，各地就會宣告雨停了。梅雨鋒面暫時離開之後，接下來到週末前，就將迎來西南風控場的初夏天氣囉。」

氣象局說，今天西半部地區有局部短暫陣雨，中午過後在熱力作用影響下，各地易有雷陣雨發生的機率，且山區較易出現明顯的雨勢，傍晚之後鋒面遠離，天氣將逐漸趨於穩定；氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度，沒下雨的時候感受悶熱。

氣象局預報，周三（5日）至周六（8日）太平洋高壓逐漸西伸壟罩台灣地區，鋒面北退至華中一帶，水氣偏少，天氣大致穩定，白天各地高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢會較明顯。

氣象局指出，周三至周四（6日）偏南風的關係，東部及東南部亦有局部短暫雨；而周五至周六清晨因西南風與陸風輻合，在中南部沿海亦有些微的短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度。

氣象局提醒，周日、下周一鋒面滯留於台灣北部海面，天氣不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降1至2度。