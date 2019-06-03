砂石車惡意逼車、跨雙黃線超車　遇瑞芳分局長陳杏結座車全都錄

▲ 砂石車惡意逼車、跨雙黃線超車，遇瑞芳分局長陳杏結全都錄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市東北角濱海公路，2日上午瑞芳警分局長陳杏結在台二線巡視轄區時，發現一輛砂石車，不斷以閃燈逼迫前車讓道，更數次跨越雙黃線超車。被分局長座車內行車紀錄器全程錄影，並依據道路交通管理處罰條例，開出6000元以上24000元以下罰鍰，並記違規點數3點。

2日上午瑞芳警分局長陳杏結在台二線巡視轄區時，就發現一台砂石車，不斷以閃燈逼迫前車讓道，更數次違規跨越雙黃線超車。因同時間車道上車輛太多及砂石車車速過快，避免因當場攔查造成危險，分局長座車以車內行車紀錄器，將砂石車違規過程全程錄影。

請交通分隊檢視影像，並調閱沿線監視器，由於違規事實明確，警方隨即循線將這名駕駛找出，並依據道路交通管理處罰條例第43條第1項，開出罰鍰6000元以上24000元以下，並記違規點數3點的危險駕駛告發單，同時告誡駕駛遵守交通規則。

瑞芳警分局表示，警方已將台二線等重要路段列為加強取締路段，並警告駕駛人勿心存僥倖，駕駛人若是有惡意逼車等危險駕駛行為，除需負擔高額罰鍰外，更需參加道路交通安全講習，

如因而肇事，除需負民刑事責任外，更會吊銷其駕照等處罰，得不償失。警方也呼籲若民眾發現有車輛有危險駕車行為時，提供行車紀錄器等影片供警方取締違規，共同維護交通好環境。