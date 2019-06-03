寶成50周年復育15000棵原生種　蔡佩君：追求有品質的獲利

▲寶成集團執行長蔡佩君和同仁在大肚山植樹，復育原生林木。（圖／寶成集團提供）

記者鄧木卿／台中報導

寶成國際集團今年50周年，集團發願復育15000棵原生樹種，要把大肚山失去的天然林種回來，執行長蔡佩君3日挺著孕肚和200名志工一起植樹，她說，身為全球佈局的企業，面對多變的國際局勢，寶成不但追求「有品質的獲利」，也考慮要留下什麼樣的未來給孩子？

蔡佩君挺著孕肚上午到復育活動現場，為同仁加油打氣，並且種下台灣原生的」天料木」，期許集團同仁都能成為台灣社會的上好棟樑材料，隨後，她也親手洗種籽、育苗，實際付諸行動，為孩子復育一片蔥鬱的天然林。

蔡佩君說，50年來，寶成從一家小代工廠走到現在佈局全球，擁有35萬名員工的企業，當年第一代創業經營的總裁和他的兄弟們，已經完全退出公司的經營治理，家族長輩們各自都有自己的興趣發展，也有各自投資的事業，發展都很好，雖然不再參與寶成的經營，但她也非常替長輩們開心。

但是做為集團執行長，又當了媽媽的她經常在想，「我要留一個什麼樣的文化給企業？我們要留下什麼樣的未來給孩子？」偶然的機會，得知台灣山林復育協會理事長蔡智豪，正與營建署台中都會公園管理處合作，進行大肚山的原生林復育行動，她覺得這個行動很有意義，所以發動同仁一起投入。

蔡智豪表示，大肚山因為坡勢平緩，1百多年前就逐步被開墾成為農地，導致大量的原生林被剷除，復育初期，沒有人、沒有資源，連原生林的種苗場都沒有，感謝寶成集團出錢、出人，讓重現大肚山原生林的希望出現曙光。