高職生惡搞《江城子》求學校裝空調　院長這招回應網友點讚

▲河南職業技術學院又有職校的小清華之稱。（圖／互動百科）



大陸中心／綜合報導

河南職業技術學院的學生日前發出了一闕《江城子·求裝空調》的詞，希望校方能夠重視宿舍空調安裝的問題；豈料該學院院長李貴貞也回覆了一闕《江城子·未來可期》，告訴學生目前已投入千萬資金改善電力設施，不久後將解決供電問題、替宿舍安裝空調。

《紅星新聞》報導，這闕出現在「院長信箱」的詞寫到，「河職靴子耐熱強，小風扇，六人房，千畝校園何處可乘涼。莫說心靜自然涼，進寢室，桑拿房，輾轉反側夢難香，汗濕裳，床板湯：遙望經貿，唯有淚兩行。料得今年夏更長，裝空調，李院長！」

對於學生寫出這樣的陳情詞，李貴珍表示，她很欣賞學生的表達方式；為了拉近師生間的距離，自己也選擇用這樣的「打油詩」方式回覆，「眼見學子受酷熱，李院長，心焦慌， 為防酷暑多方奔走忙。分說原由話且長。電路老，隱患藏，不堪空調電流量。雙迴路，增擴容，千萬投入，為電有保障。料想將來非夢想，同學們，多體諒。」

▼院長信箱裡面的兩闕《江城子》。（圖／微博／鄭州大學城兒）





李貴貞說明，學校各教學樓的教室、餐廳等場所空調的安裝工程在2018年初全部實施完畢。至於學生關心的宿舍空調問題，他提到，目前學校已經投入1000多萬資金改造電路，並向電力部門爭取配電額，希望明年能夠為學生宿舍全部裝上空調。

李貴貞介紹，這個院長信箱是她到學校後開設的，從2017年開設以來，共收到學校師生與社會公眾來信共2400多封，主要都是涉及服務維修、醫療、食堂與校園安全方面，多數問題獲得解決。

網友看完後表示，「優秀」、「是的，是本校沒錯了」、「可以的，和諧且有趣」；不過，也有學生認為，「等可以裝了，你們畢業了」、「這首詩每年都是一樣的吧，套路」、「我住的假宿舍？沒裝啊」。