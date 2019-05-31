台中首屆購物節7月起跑　逾千家食品業讓你抽千萬豪宅

▲包括大滷桶等多家知名食品業者都參與台中購物節。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市首屆「台中購物節」將於7月10日至8月18日登場，衛生局31日號召大滷桶、嘉味軒、春水堂等多家食品業者舉行記者會，除了展示食品特色，也共同宣示已做好迎接台中購物節的準備，希望為台中開創一波商機。

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▲衛生局長曾梓展（左2）穿上廚師服，為首屆購物節暖身。（圖／台中市政府提供）

衛生局長曾梓展、食安處長邱惠慈、中華民國餐飲業工會全國聯合會理事長花錦忠以及台中市7大餐飲公（工）會理事長出席記者會，與會廠商包括大滷桶、嘉味軒、鼎王麻辣鍋、春水堂、大苑子、東東芋圓、金色三麥、伊莎貝爾和歐克佬等多家餐飲業、烘培業、飲料業及旅宿業者。

曾梓展表示，這次購物節活動打出台中拚經濟，民眾消費滿5百元就可登錄，有機會抽中千萬房子的好康，串聯在地商圈、百貨、觀光等相關產業，主攻觀光旅遊與消費購物，而台中是美食之都，希望大力推廣特色美食，目前已有超過千家食品業者參與，共同創造「全城on sale」盛事。

曾梓展及邱惠慈也身著廚師服，帶領與會食品業者宣示活動開跑，象徵食品業者們已做最好準備，迎接這次活動帶來的人潮；與會廠商除了展示自家特色商品，更有業者打出7折、滿額送兌換券等超值優惠，希望吸引更多人消費。