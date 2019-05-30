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Google Pixel 3a超耐用　螢幕火烤、機身掰彎都可輕鬆復原

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▲▼Google I/O 開發者大會,Pixel 3a。（圖／達志影像／美聯社）

▲塑膠機身的Google Pixel 3a竟意外地強悍。（圖／達志影像／美聯社）

 科技中心／綜合報導

每當一支新手機推出，我們除了期待它的評測結果外，也會期待JerryRigEverything來摧毀它。Google旗下新中階機款Pixel 3a正是最新的受害者，沒想到經過一系列破壞手段，塑膠機身的Pixel 3a竟意外地強悍。

國外知名Youtuber JerryRigEverything這次將他殘酷的破壞手段用在Google旗下新中階智慧型手機Pixel 3a。不同於Pixel 3系列機款採用第5代康寧大猩猩玻璃覆蓋，Pixel 3a的螢幕是採用Dragontrail玻璃，在9種等級的抗刮測試中，到了第6級開始出現刮痕，第7級則更加明顯，雖然以結果來看Pixel 3a這塊螢幕玻璃的抗刮性相當不錯，但該名Youtuber仍建議使用者貼上保護貼。

▼Pixel 3a的螢幕是採用Dragontrail玻璃。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything，下同）

▲▼Google Pixel 3a耐用測試。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything）

由於機身為塑膠材質，經不起刀刮，包括背面鏡頭、補光燈及指紋辨識表面的塑料塗層都輕易地就留下刮痕，不過經測試，指紋辨識即使被刮花仍可正常使用，且辨識速度不變。

▲▼Google Pixel 3a耐用測試。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything）

▲無論多用力扳折機身，Pixel 3a仍完好無損。

Pixel 3a採用5.6吋的OLED面板螢幕，經打火機火烤測試，約20秒後會轉為黑畫面，不過冷卻一段時間後即可恢復正常，且使用無礙。最後的彎曲測試結果令人驚豔，無論多用力扳折機身，Pixel 3a仍完好無損，即使到最後機身有些許彎曲，僅需再往反方向即可掰正，且仍可正常運作絲毫不受影響。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：Google,Pixel 3a,JerryRigEverything,耐用測試

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