向高中生扎根！　經濟部與企業攜手培育AI數位人才

▲資策會執行長卓政宏、工業局電子資訊組長林俊秀、台灣微軟總經理孫基康、工業局主任秘書陳佩利、行政院科會辦組主任蕭景燈、國教署專門委員林琬琪、Google台灣與香港行銷副總經理利啟正、行政院科會辦副組主任林劍秋、永春高中校長張云棻，站在舞台上共同宣布AI扎根活動正式啟動。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

為培育AI產業化所需之數位人才，在經濟部的支持下，資策會集聚產業及學界能量，與台灣微軟及Google兩大國際知名企業合作，推動「高中職生AI扎根系列活動」。透過AI人工智慧相關的課程與活動，搭配10所新興科技區域推廣中心的教學資源，為學生創造嶄新的學習體驗。

由資策會與各部會跨部門合作，29日10時許在北市信義區永春高中舉辦「高中職生AI扎根系列活動」啟動記者會，所有與會者站在舞台上，共同宣布AI扎根活動正式啟動，為臺灣AI人才投入培育種子，以促進數位人才轉型。台灣微軟、Google亦在現場展示未來實作課程中，會讓學生學習的AI智慧機器人、無人自走車及智慧攝影機等教具，為將來的培育活動展開令人期待的序幕，透過線上課程與實作工作坊的搭配，培養高中生對於AI知識的興趣。

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行政院科會辦組主任蕭景燈表示，AI為我國下世代的發展主軸，政府將逐步展開AI相關的關鍵技術，以及AI應用等領域的發展，並力求打造完整人才培育體系。他也期許這一系列活動，透過跨部會合作，結合產官學研多方力量，為AI教育創造新動能。

▲經濟部工業局主任秘書陳佩利29日到場，鼓勵全台高中職生踴躍參與，扎實自身學習經歷，並且感謝產學研多方的用心投入。（圖／記者趙永博翻攝）

經濟部工業局主任秘書陳佩利也表示，為推展AI技術向下扎根，本活動將鎖定全台高中職生以加速技術普及化，利用高三學生推甄放榜後至大學開學前、升學壓力解除之期間，提供AI人工智慧相關的課程，更結合產業能量，與台灣微軟及Google兩大國際知名企業合作，推動三階段培訓模式。

兩大龍頭企業不僅在AI研發上具亮眼成果，於人才培育上更是不遺餘力，相信由兩大龍頭企業帶領下，除了能吸引學生極大的興趣外，更能賦予學生創新的學習體驗。台灣微軟總經理孫基康認為，微軟公司堅信科技驅動整個世代的前進，而科技教育在當今益形重要，此活動為台灣微軟呼應政府推動AI人才培育的最佳典範。

整個培育過程，除了導入業界唯一包含完整AI課程以及認證的微軟專業認證（Microsoft Professional Program ）學程，讓高中職學生得以在進入職場前學習人工智慧，積極培育學生考取AI證照之外，更規劃了多場AI一日實作營，讓參加的學生可透過實際操作方式學習與應用人工智慧。

Google台灣與香港行銷副總經理利啟正則表示，Google 一直以來非常重視人才培育，也在台灣推動不同的學習計畫。相信透過本次系列活動，從理論基礎的學習， 到互動式且有趣的一日體驗營，能引發學生對 AI 的興趣及熱誠，讓學生在日後不同的學習及專業領域上不畏懼 AI，並擁有導入 AI 思維的能力。

▲▼台灣微軟、Google設攤展示智慧教具，未來將於本系列活動中舉辦實作工作坊，帶領學生體驗AI應用。（圖／記者趙永博翻攝）