「總統府住一晚」續燒！爆違法經營旅宿業　觀光局回應了

▲蔡英文總統邀請外國朋友免費夜宿總統府一晚，意外引發許多質疑 。（圖／截自「來去總統府住一晚」前導影片）

記者胡順惠／台北報導

為推廣台灣觀光，總統蔡英文昨日宣布，將限額開放國外旅客來總統府住一晚，消息一出被質疑有經營旅宿業疑慮。觀光局特別發文澄清，一日體驗與旅館業及民宿以收取費用為目的、提供不特定對象住宿及相關服務的營利行為明顯不同，無違反發展觀光條例相關規定。

中華文化總會（文總）偕同總統府、觀光局舉辦「來去總統府住一晚」活動，強調「這不僅是全台首次，更是世界上首個總統府開放給國外旅客入住的創舉，希望藉由分享台灣的友善與美好行銷觀光。但有網友認為，活動可能已經違反多項「發展觀光條例」規定，包括未持執照進行招攬或接待觀光旅客、安排旅宿及交通、設計旅程等服務，皆可罰款，且總統府未持有旅行社獲旅宿業執照，恐怕已經違法，粗估下來可罰400萬。

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▲觀光局表示，希望所有觀光產業正面看待本活動。（圖／文化總會提供）

觀光局表示，旅宿業具有對「不特定人」提供「日或週之住宿或休息」及「客房服務或渡假住宿服務」，而「收取費用」之經營屬性，活動則只是透過參訪者於總統府之一日體驗，達到宣傳臺灣觀光之目的，與旅館業及民宿以收取費用為目的、提供不特定對象住宿及相關服務之營利行為明顯不同，並無違反發展觀光條例相關規定。

觀光局認為，總統府日常是作為總統辦公及接待外賓用途，為提升臺灣觀光能見度，總統府與文化總會及交通部觀光局特合作辦理本案，其意義代表，總統以國家元首的身分代表台灣全體人民，展開雙手歡迎國際旅客的到訪，同時也代表總統對觀光產業發展的高度重視，希望所有觀光產業正面看待本活動，共同為推廣台灣觀光來打拼。

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