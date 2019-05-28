15歲小女友劈腿！台中「邊緣男」上門怒殺她全家　9歲弟遭菜刀割喉亡

圖文／鏡週刊

2012年3月7日，29歲的搬運工人朱建華，不滿15歲女友劈腿，殺死女友9歲小弟，還將12歲的大弟殺成重傷，然後挾持少女，作勢跳樓，企圖同歸於盡。審訊期間，朱男想以躁鬱症減輕刑度，但警方透露，他殺人後若無其事，恨意猶存，他不是精神疾病患者，而是性格偏激的社會邊緣人；悲哀的是，朱嫌與被害少女，都是破碎家庭的受虐兒與不被關注的寂寞孤雛，渴望愛，卻不懂得怎麼愛人與被愛。

事發當天下午，朱建華跑到許姓少女住處翻箱倒櫃，見到少女與40歲熟男出遊的照片，以及她的日記，知道自己「被劈腿」，怒火中燒，下午3點半，就讀小學的弟弟回家，朱建華狠心以預藏的童軍繩將孩子勒昏，再以菜刀割喉，當場死亡。

過了1個多小時，就讀國一的大弟弟與少女回家，朱嫌將大弟殺成重傷之後，挾持少女，跨坐女兒牆，作勢跳樓，同歸於盡，千鈞一髮之際，被轄區大墩派出所所長許文居拉了下來，結束這驚險的場面。

警方說，少女與朱嫌都來自破碎的家庭，朱嫌沒有朋友，與親人決裂，唯一擁有的就是這個網路認識的女孩，她說好滿18歲就要嫁他；而少女因為母親亡故，父親雖然支付房租與生活費，卻沒有與姊弟3人住在一起，少女從小六起，就必須姊代母職，保護弟弟，因此她盼望父愛，有戀父情結，都與成年男子交往，比同年齡女孩早熟許多。



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