台東醫療進入AI時代　馬偕達文西機械手臂啟用

▲台東馬偕醫院引進達文西手臂。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

醫療科技日新月異，迎接AI時代的來臨，新時代達文西機械手臂手術系統，讓醫師透過精密機器手臂及3D攝影內視鏡，來進行複雜且精細的手術，目前已成為醫療的新風潮。台東馬偕27日舉行了達文西機械手臂手術系統的啟用儀式，會中並介紹堅強的達文西手術團隊，為台東醫療象徵著台東醫療進入AI新時代。

台東馬偕醫院院長王功亮身為國際級達文西的專家，也是台北馬偕達文西團隊的開創者，王功亮表示，來到台東5年，一直思索如何給台東民眾更好醫療新選擇，就提出要在台東設達文西手術系統的計畫，得到總院及董事會大力的支持。

而馬偕胡志彊董事長則以台東有了普悠瑪火車後，提供台東便捷的交通；而達文西的設立讓台東醫療往前躍進。導入最新達文西機械手臂系統，讓台東鄉親當有癌症或其他適應症需手術時，可以與北部西部一樣享有一個更好的醫療選擇，不需要到外地奔波。不僅是台東馬偕精密手術技術的提升，更展現馬偕醫院持續照顧偏遠弱勢地區的使命，讓台東醫療大躍進。

王功亮表示，達文西手術為民眾提供一傷口小、恢復快的手術新選擇；而對於手術醫師而言，達文西突破以往2D影像的微創形式，而提供3D影像及360度旋轉的手腕操作，影像更真實手術更靈活，對醫師或對病人而言都有革命性的意義。