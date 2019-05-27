飆車趕高鐵撞飛男童　深圳女駕駛肇逃「成功上車」然後被逮了

▲6歲男童斑馬線被一輛白色小車撞飛。（圖／翻攝自《看看新聞NEWS》）

大陸中心／綜合報導

深圳市一名6歲男童22日下午5點在過斑馬線時，被一輛白色小轎車撞倒，肇事女駕駛不只沒下車查看，還直接駕車逃逸，後被警方逮捕。女駕駛被逮後解釋，自己肇事後逃跑，是因為著急趕高鐵，離譜的原因也被網友狂罵，「你還趕高鐵，現在趕著坐牢吧！」

監視畫面顯示，男童出現在畫面右側的人行道上，一路小跑穿越馬路，就在快到分隔島時，畫面左下角突然衝出一輛白色小轎車，接著男童就被撞飛了出去，由於衝擊力巨大，飛出幾公尺。

撞了人之後，白色轎車的駕駛不只沒下車查看，也沒有減速，直接開車離開現場，還是在路人的幫助下，男童才被送往醫院急救。

經過調查，警方發現肇事車輛是一輛共享汽車，透過租車公司確定肇事嫌疑人是一名莫姓女駕駛。莫女表示，撞到人的當下心裡很害怕，加上買的高鐵票時間快到了，怕會耽誤高鐵，所以沒有停車，最後與朋友一起乘高鐵離開深圳。

警方指出，男童眉骨骨折，身上多處擦傷，目前仍在醫院接受治療，案件進一步調查當中，肇事司機將面臨處罰。

事件在網路上曝光後，網友都非常憤怒，大罵女駕駛，「你還趕高鐵，現在趕著坐牢吧」、「趕飛機可能要把車開到天上去」，也有網友認為駕駛就是要肇逃，「明明就是僥倖心理，覺得開的是共享汽車，只要離開這個城市，沒人找得到吧？」

▲6歲男童斑馬線被一輛白色小車撞飛。（圖／翻攝自《看看新聞NEWS》）