15電車痴漢出沒台鐵福隆-新竹段　長髮OL板橋慘遭「嘉明」攻擊　

▲一名OL26日搭乘自強號往台北疑似遭歹徒抹黏液在頭髮上憤而報警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

26日清晨一名搭乘台鐵自強號212車次的女子打算從板橋到台北市，卻在車上疑似遭不明男子拉頭髮，女方不以為意下車後搭公車，這才發現頭髮「黏呼呼的」驚覺遭遇變態，女子事後到松山區東社派出所報案提告性騷擾，北市警方依案發地轉給鐵路警察局，鐵警台北分局偵查隊證實轄區「色狼列管名冊」列管15名曾在該轄有性騷猥褻的前案色狼，其中有兩人仍在監服刑。

頭髮疑遭不明男子「抹精」的女子事後嚇得花容失色、覺得相當噁心趕緊跑到北市敦化北路東社派出所報案，北市警方將案件轉交給鐵路警察局台北分局偵辦，被害人向台北警方表示：她事後搭公車才發現頭髮「黏黏的」既憤怒又尷尬才憤而報警。

鐵路警察局台北分局偵查隊表示：警方依規定受理該件性騷擾報案後，已派員擴大調閱該列車案發後站體監視器畫面，根據被害人描述：這名抹精色狼為男性年約30歲、皮膚偏白穿土黃色上衣。警方有信心可以鎖定這名列車抹精狼身分並迅速破案。

鐵警台北分局表示：鐵路警察將會針對轄區火車站、列車發生的性騷、猥褻案件建立專冊列管這類有惡習的色狼；光是台北分局轄區從福隆站到新竹站約100多公里的遼闊轄區內這份「色狼名單」內高達15名，扣除2名入監服刑外，目前仍有13名騷擾女乘客列管色狼在外趴趴走，對此鐵路警察局解釋，警方每周例會都會更新資料，外勤警員巡邏都會製作相片小卡方便辨識，絕對有信心保障搭車通勤女乘客的安全。

受驚的女乘客事後透過朋友在知名網路論壇PTT八卦版PO文詳述遭性騷經過，並呼籲其他女乘客要小心，網友則紛紛聲援加油打氣、並集氣希望警方儘速逮捕這名惡狼。

【其他新聞】

►影／24歲女騎士爆頭真相曝！貨繩地上拖 她鑽車縫壓過打滑慘死輪下

► 星聚點女大生「偷轉客人不要點數」自肥 超慘下場曝光...



►快訊／老外出沒西門町專盯短裙辣妹 皮鞋裝針孔正義哥報警抓包