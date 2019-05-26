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同學都叫他「小苟子」　河北5歲男童哭：我要跟媽媽姓

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▲▼示意圖,孩子,兒童,孤單,寂寞,哭,難過,害怕,背影,社會,關懷（圖／123RF）

▲苟姓男童想跟母親姓李，示意圖非本文當事人（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

近日在河北石家莊一名5歲的苟姓男童，由於自己姓氏的發音，在幼兒園裡常被其他的小朋友叫「小苟子」，男童因此哭著想把自己的姓氏改掉，如今終於在警方的協助下，跟著母親姓李。事實上，「苟」姓的歷史悠久，古往今來也出過許多名人。

這已經不是頭一回有「苟姓」人士想要更換自己的姓氏，2018年在河南，也有一位苟先生想要將自己的女兒改姓「敬」；同樣在河南，2014年時還有1位擔任職場中層領導的苟先生表示，「寧可不給孩兒上戶口，也不能讓他姓苟。」

在姓氏中，「苟」也作「芶」，有「西河」、「山西」、「祝華」 、「河南」 、「河內」「 餘慶」等堂號。在教育部字典中，「苟」字有「暫且」、「隨便」、「假設」與「才」等字義。查閱最新的中國大陸姓氏統計結果，從人數來看，「苟姓」人士在前300名的姓氏中排名第220。

在歷史上，《國語》記載，黃帝之子得姓者一十四人，其一為苟姓；而據《魏書‧官氏志》，北魏時改代北若干氏為苟姓，此為鮮卑人之姓；羌族哭吾己氏（房名），漢姓為苟；今畲、回等民族均有此姓。

姓「苟」的名人中，古代有春秋吳國大夫苟告、戰國衛國名將苟變、北宋文人苟日新等人；近現代則有國民革命軍中將苟吉堂、物理學家芶清泉、2009年國際中華小姐冠軍苟芸慧、現任大陸國家體育總局局長苟仲文等人。

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