可惡至極！上士不滿上尉管教　「出拳狂毆後腦+腳踹尾椎」判刑6個月

▲上士不滿長官的管教方式，竟出拳毆打，還踢尾椎。示意圖與本案無關。（資料照／記者季相儒攝）

地方中心／高雄報導

海軍陸戰隊一名楊姓上士去年3月，因不滿郭姓上尉的領導方式，出拳毆打對方後腦勺，甚至腳踹尾椎，造成頭部外傷、背部鈍挫傷。楊男事後遭部隊移送法辦，他辯稱沒出手打人，高雄高分院依違反職役職責罪罪判楊男6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，楊男服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊某中隊，2015年曾對部隊其他長官涉嫌恐嚇，高雄地檢署處緩起訴確定；2018年他與郭男衝突，疑似兩人先前共事期間，因不滿郭男的領導方式，而臨時興起的報復舉動。

2018年3月19日下午3點多，楊男在高雄左營區合群新村處執行勤務，巧遇郭男來巡查，但沒想到，郭男才開口與他打招呼，他竟從後方出拳毆打後腦杓，甚至腳踹尾椎。郭男隨後在下午3點46分到國軍高雄總醫院左營分院就醫，診斷出頭部外傷併後枕部鈍挫傷、下背鈍挫傷。

郭男事後向部隊反應遭到楊男攻擊，部隊遂將此案移送法辦，但楊男卻辯稱雙方根本沒有肢體碰觸、他沒打人，現場還有其他同袍可以作證，甚至揚言要提告。

法院審理時，勘驗現場監視器等，發現楊男動手時期同袍已離開現場，並未看見事件發生，再者郭男就醫的時間、傷勢都與案情吻合，因此認定楊男的犯行明確。

此外，楊男身為上士領導幹部，應以身作則服從軍中的領導統御，卻對上官施暴，嚴重損及部隊團結、部隊長官的領導威信，且犯後未達成和解，因此依違反職役職責罪罪判楊男6月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

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