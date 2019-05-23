「耆樂居學堂」成果發表會　嘉縣長照社福更多元

▲▼ 「耆樂居-來我家上學」成果發表會，嘉縣社福據點更普及。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣為全國老年人口比例最高的縣市，地理幅員寬廣，家裡的老勢大如果要到社區關懷據點參與活動，往往受限於交通而無法至鄰近村里參與；而社區關懷據點所需空間場域大，難以遍地開展。為了照顧更多長輩，嘉義縣社會局以公益彩券盈餘補助弘道老人福利基金會辦理「耆樂居學堂~來我家上學」居家據點型社區整體照顧服務模式試辦計畫，23日在東石鄉文康中心舉辦「耆樂居學堂」的成果發表會，直接將熟悉的據點服務宅配到家，更藉由成果交流讓更多民眾認識多元服務方案。

「耆樂居學堂~來我家上學」試辦計畫，初期由弘道在進行居家服務的過程中，發現適合的地點，啟動一對一上課的「居家個人型」或邀請鄰居於庭院、戶外空地一起來上課的「團體型」服務，直接將據點服務宅配到家，甚至將老朋友宅配到長輩家一起參與活動，提供長輩們更具可近性與便利性的服務，不僅能使長者能從課程中找到生命的意義，家人也能獲得喘息的空間，減緩照顧壓力。

經過一年在東石鄉的試辦，已經有6處居家個人型，以及3處團體型的「耆樂居學堂」試辦點，合計參與活動者達200人次以上，參與的失能長者不僅逐漸恢復身體自主功能，能站、能動、能開口講話甚至對人生有了重心目標，可見其成效。

社會局副局長張翠瑤表示，嘉義縣老人比例至四月底已達19.28%，是全台「最老縣市」，長照需求的潛在人口很多，將會努力克服佈點問題，積極佈置更綿密的長照服務據點以提供民眾服務，老勢大能安心在社區終老，大家就能看見更多家中老寶貝滿足的表情。