遇到債務人躲債奧步！法官教你怎麼避免脫產、確保債權

▲法官教你怎麼避免被脫產。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

脫產躲債奧步一大堆！除了遇到一窮二白的債務人以外，最怕的就是遇到明明很有錢，卻利用各種方式脫產、躲債的債務人。有法官PO文指出，面對此類債務人可以發動法律上的程序，避免脫產躲債，保全債權。

台灣司法人權進步協會常務理事、臺北地方法院法官郭力菁指出，生活中不論購物、簽約、或因意外而發生的損害賠償，我們每個人都可能成為「債權人」，債權成立之後，一般最害怕遇到的情形，就是怕債務人明明有錢，但是卻脫產躲債。

郭力菁表示，若債務人只是「有可能」、「正在準備」脫產，債權人可以依《民事訴訟法》第522條以下的規定，先向法院聲請「假扣押」，扣押債務人的財產，聲請時，債權人需釋明債務人有脫產行為或有其他妨害債權日後執行的情況，法院也會要求債權人供擔保後得為假扣押。若不幸債務人「已經」完成脫產（例如：把原本自己名下的房屋移轉給他人），則債權人只能依《民法》第244條規定「聲請法院撤銷移轉行為」，提起「撤銷訴訟」。

郭力菁進一步說明，債務人脫產也可能面臨刑事責任，依刑法第356條之規定：「債務人於將受強制執行之際，意圖損害債權人之債權，而毀壞、處分或隱匿其財產者，處二年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。」，但刑事責任要件較為嚴格，必須債權人已取得「執行名義」（例如：確定判決）後，債務人才開始脫產，方會成立。

