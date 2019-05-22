前綠委遭控蠻橫霸地！蓋違建無照經營渡假村　霸地9000坪不還

圖、文／鏡週刊

民進黨前高雄市立委梁牧養，十多年前在屏東車城租了一塊土地，經營「悠客馬術渡假村」，租約到去年底。由於新地主不想再續租，特別提前一年請梁家預做搬遷準備。不料，今年一月起，渡假村繼續營業賺錢，梁卻以各種理由推託不還地，還找來壯漢阻擋地主進入渡假村，最後甚至要求地主給付3千多萬元的「設備費用」，才肯在9月搬遷。地主氣得提告，並意外查出，營業14年的渡假村竟然不是合法的旅館或民宿，地主痛批梁家特權霸地，希望司法主持公道。

▲悠客馬術渡假村比鄰四重溪，內有多棟建築及馬場。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊調查，梁牧養十多年前向一名張姓地主租下車城鄉9000坪的土地，經營悠客馬術渡假村，租約到去年底。不過，張姓地主前年將土地賣給林姓新地主，新地主因另有規劃，所以打算等租約到期後，就要把土地收回。

受林姓地主委託處理土地返還事宜的施定遠，拿出屏東縣恆春地政事務所核發的土地所有權狀，證明林姓地主合法持有渡假村土地。為了方便梁牧養家族預做準備，新地主特別提前一年寄發存證信函，告知梁家租期屆滿將不再續租。

不過，林姓地主今年1月要求梁牧養歸還土地時，梁卻以搬遷不及為由不斷推託，最後雙方於4月18日達成共識，由梁的二女兒，同時也是渡假村代表人的梁梅瑛簽下切結書，承諾於4月30日前，將土地上的建物（辦公室、渡假區）點交給地主，並不得破壞現況及要求任何補償金。至於馬廄及馬廄接待中心則於9月30日前拆遷完畢、點交土地。

另外，林姓地主也讓步，同意將地上建物的2間房間，無償借給梁牧養父女居住、使用，至7月30日止。梁梅瑛則在切結書中清楚載明，若其中任何一項未履行，切結書即作廢。

不過，到了5月1日，梁家卻不肯歸還土地，甚至連地主委託的土地管理人要進入渡假村，都被多名壯漢擋在門外。為了反制，地主請人搬來2個鐵皮貨櫃放置於渡假村門口，梁家隔天則找來大型吊車，將貨櫃推入一旁的田裡。



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