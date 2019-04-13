屏東鹽埔親子健行暨農產推廣活動　在地優質農產品行銷出去

▲屏東縣鹽埔鄉公所13日上午在振興堤防舉辦水資源宣導親子健行暨農產推廣活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣鹽埔鄉公所13日上午在振興堤防舉辦水資源宣導親子健行暨農產推廣活動，由種子舞團老師們帶領大家熱身後，在鄉長呂家萱、立委蘇震清與多位代表帶領鄉親一同出發，不僅為推廣全民運動，更鼓勵民眾走出戶外，將鄉內在地優質農產品行銷出去。

這場活動，邀請到優質樂團及在地社團小衛星、台灣夢兒少小魔豆舞團、街頭藝人薩克斯風，帶來一連串精彩表演，報名民眾還可以兌換一份參加禮。

鄉公所感謝振聲冷凍食品、廣大利公司、彭厝社區發展協會、鹽埔鄉果樹班第33班、有機無毒檸檬班及久愛草地囝仔阿昌小農市集等大力贊助與熱情參與。

現場設有在地農產品試吃攤位，免費提供情人果、檸檬乾、黃金卵蛋捲、毛豆四色飲、洛神花茶及檸檬汁等試吃試飲，而氣球達人在場製作各種造型氣球免費贈送，吸引許多小朋友索取，主辦單位藉著水資源宣導有獎徵答活動，呼籲民眾節約用水，一同愛護水資源，熱鬧滾滾。

鄉長呂家萱期許公所同仁，務必依法行政，廉潔自持，為傳達政府反貪決心。而衛生所提供的衛生保健宣導及有獎徵答，讓民眾在輕鬆的互動過程中，身心靈收穫滿滿。