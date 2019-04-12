美英歐盟接連力挺！　支持台灣參加世界衛生大會

▲ 世界衛生大會今年將於5月20日至28日召開。（圖／翻攝自WHO官網）

國際中心／綜合報導

世界衛生大會（WHA）5月下旬在瑞士日內瓦舉行，但我國目前仍未收到邀請函。如今，在美國與英國相繼表態支持台灣參與後，歐盟也力挺我國參與世衛及其所有技術性會議，將與夥伴討論並尋求務實解決方案，讓台灣在具有相關專業技術及能力的場域都能被納入。

歐盟發言人接受中央社記者採訪時提到，只要符合歐盟「一中政策」和政策目標的前提，歐盟就支持以務實方式解決台灣國際參與的問題，且台灣參與相關會議是符合歐盟及全球利益，此舉應該受到歡迎。不過，針對台灣是否能受邀WHA一事，WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）重申，先前邀請台灣參加WHA是基於「兩岸諒解」（cross-strait understanding），若此一狀況不存在，WHO就不會發出邀請函。

事實上，台灣2009年起連續8年受邀以觀察員身分出席WHA，但2017年、2018年因中國打壓未獲邀請。而WHO執委會（EB）年初開會時，海地、巴拉圭、史瓦帝尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜、美國、日本及索羅門群島等8國就已替台灣發聲，肯定台灣在國際醫衛及防疫合作貢獻。

此外，英國外交部副部長費爾德（Mark Field）及衛生暨社會照護部副部長普萊斯（Jackie Doyle-Price）也曾公開提到，政府支持台灣有意義參與不以國家為條件、台灣有具體貢獻的國際組織，相關單位已和理念相近國家正式接洽WHO，敦促WHO邀請台灣以觀察員身分出席今年的WHA。