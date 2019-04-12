大韓航空客機半空中「引擎噴火狂晃」急掉頭　波音737又出事

▲ 韓航客機引擎爆出火花。（圖／翻攝自Naver TV）

國際中心／綜合報導

又一架波音737系列客機發生意外，南韓最大航空公司大韓航空（Korean Air Lines）11日自首爾金浦機場飛往濟州島的KE1203航班起飛後，引擎竟數度噴出火花，機身劇烈晃動，讓乘客都相當驚慌，因此緊急返航，所幸並未造成人員傷亡。

根據首爾江西消防署，11日早晨7時34分（台灣時間6時34分）自金浦飛往濟州的韓航班機起飛後引擎異常，8時12分在半空中掉頭返航，緊急降落金浦機場。據出動現場的警員說法，事發飛機外觀上並無異常，當時在機上的188名乘客及5名空服員也都平安無恙。

▲ 欲前往濟州島出差的南韓《保安新聞》記者搭上事發班機，錄下噴火畫面。（圖／翻攝自Naver TV）

現場目擊者指出，「空中傳來砰、砰的聲響，抬頭一看就看到，剛剛離地的飛機噴出火花。」警方當時也是獲報得知「飛機引擎在噴火」，才火速趕往現場。

韓航人士則說明，返航的主因並非引擎冒火，而是機身晃動，「機師在飛機起飛後，感受到機身下部在震動，因此向塔台通報即將返航。原先在這架飛機上的乘客已經改搭其他班機前往濟州島。」韓航目前正與金浦機場共同調查詳細的事故起因，初步研判是鳥擊導致引擎故障。

另一方面，江西消防署當天上午7時46分左右獲報，立即派出165名人力及48台消防裝備前往，確認機體並無異常後便撤退。