公路高掛「號碼」求關注！　2兒生日惡整…老爸狂接超過1萬通電話

▲62歲的費里。（圖／翻攝自Facebook／Christopher Ferry）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州大西洋城的一條公路邊，矗立著一個白底黑字的廣告看板，而板上頭所寫的文字和圖片更是引人注目。「祝我的爸爸生日快樂–愛你的兒子們」這段話下頭還有著一串電話號碼，原來這是兩名兒子送給62歲老爸費里（Chris Ferry）的生日惡作劇大禮，更讓費里因此被超過一萬通的祝福電話、簡訊淹沒，哭笑不得。

根據外媒報導，費里的兩名兒子想在老爸生日時，送上一份惡作劇大禮，竟然偷偷瞞著大家，在人來人往的公路上買下一個廣告刊版，並在上頭刊登爸爸的照片還附上電話號碼，還寫下「祝我的爸爸生日快樂–愛你的兒子們」的訊息。

果然兒子一出手便知有沒有！費里在毫無心理準備的情況下，開始陸陸續續地接到許多電話和簡訊，為的就是要跟他說一聲「生日快樂」，還有些人打來跟他聊天、談論自己的個人生活。

不過這樣的情況也讓費里沒辦法好好使用自己的手機，因為電話實在是太！多！了！算一算總共有超過一萬通的電話和簡訊湧入；他在接受電視台採訪時表示，這些好心的人打電話來祝賀他生日，還陪他聊天，但他現在真的無法好好的正常的使用手機，就像他正在接受採訪的當下，又有三通電話打來了。

儘管這些電話入侵了費里的日常生活，但是他仍然樂在其中，沉浸在這個兒子們開的大玩笑裡。費里的小兒子表示，爸爸正在盡可能地在回覆更多的電話和簡訊，而且看起來很開心！

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