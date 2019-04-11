要青年當「人蔘」 謝震武：充實專業「囊中之錐」遲早被挖掘

▲謝震武以「成功之道-給年青人的錦囊妙計」為題演講，告訴學生當「人蔘」，讓自己有功夫有專業，囊中之錐遲早會被挖掘。（圖／城市科大）

記者崔至雲／台北報導

電視節目主持人謝震武11日赴台北城市科技大學，以「成功之道-給年青人的錦囊妙計」為題演講，以自身經驗建議學子，人生的一百分常與態度有關，面對所有人事物必先拿出態度，接著是面對感情要訓練自己做到提得起放得下，最後他期許大家當「人蔘」，讓自己有功夫、有專業，囊中之錐遲早會被挖掘。

謝震武告訴學生，人生是一連串的選擇，就像他曾做過的節目《超級大富翁》，當他喊出「機會、命運請選擇」時，一起玩益智遊戲的觀眾就要選擇一項，人生也是如此，人長大後就要為自己的選擇負責，就算選錯了也不代表不能改正，其寶貴就在以前犯過的錯以後不要再犯。

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▲▼ 謝震武以自身經驗建議學生，人生的一百分常與態度有關，面對所有人事物必先拿出態度。（圖／城市科大）

謝震武也希望學生不要太計較眼前的利益與得失，過去在台視擔任法務工作是他法律專業的大躍進時期，因工作的關係不少同事偶有法律問題，常拿各式合約來請問他的意見，這雖非份內工作，他仍以助人之心替同事解答，也因緣際會看到各種不同種類的合約，另外還建立堅固的好人緣，奠定日後成功的人脈基礎，因此意外打開了職涯的另一高鋒，當上稱職的電視主持人。

▲謝震武提醒學生，在感情路上，要學習提得起放得下，別因一時衝動誤觸法律。（圖／城市科大）

演講中謝震武要學生猜他原本最想從事的工作是什麼？有些學生猜跑船、老師、醫生。謝震武則說自己原本立志當一名飛官，後來受到「洛城法網」電視劇的激發滿腔正義感而當上律師，第一份律師工作第一天報到，老闆就要他看完半身高的卷宗，其中有一半以上還是原文檔案，隔天好與當事人開會討論，他毫不畏懼的承擔下來，拼命讀卷宗檔案，多年後才從老闆口中得知，當時是為了測試他的抗壓性，因此謝律師希望年輕人不要遇到壓力就跑掉，萬丈高樓平地起，過去做電視節目，常看到在地上寫大字報做提醒道具的工讀生，其中不乏名校新聞系或大傳系的學生，他都會想辦法提拔有態度的工讀生，畢竟有態度的人是各方都想爭取挖掘的人才。

▲謝震武前往城市科大演講，通識中心主任鄭任汶（圖右）致贈感謝狀。（圖／城市科大）

演講尾聲，謝震武期許學生一定要記得三件事，第一件是態度，有了正確的態度人生才有一百分的可能；第二件是感情，要學習提得起放得下；第三件是盡可能做人蔘，最好的人蔘至少得種六年，好好涵養自身專業，未來就能像「囊中之錐」遲早會被挖掘。

