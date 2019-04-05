城市科大Cosplay比賽　校長化身火影忍者「自來也」轟動全場

▲城市科大舉辦「數媒ACG 創意Cosplay電玩扮演暨攝影大賞」，城市科大董事長鄭逢時（左三）、城市科大校長連信仲（右一）、城市科大數媒系主任賴泓錩（左一）共襄盛舉。（圖／城市科大提供）

記者崔至雲／台北報導

為鼓勵學子發揮想像力並推廣手創實作能力，台北城市科技大學數位多媒體設計系舉辦Cosplay電玩角色扮演攝影比賽，希望學生活用數位多媒體設計的專業技能，轉化成美學創意實力，並學習實作基礎，成為未來動漫與攝影產業的專才。校長連信仲與主任賴泓錩分別扮演角色「自來也」、「犬夜叉」讓全場轟動，期待學子能從點點滴滴中建立自信，挑戰未來。

「城市盃全國高中職大專院校ACG活動—COSPLAY電玩扮演暨攝影大賞」在今年已邁入了第三屆，Cosplay電玩動漫人物大秀創意漸成文創新焦點，為鼓勵學子發揮想像力與創意，城市大學因此每年舉辦，今年共13所大學高中職的學生參加，學子們卯足全勁參與，讓自己的扮像充分融入動漫人物角色中，活動中還邀請到日本知名動漫廠商「角川國際動漫教育」竹內太郎總經理與學校董事長鄭逢時一同參與，一起為學生鼓勵與打氣。

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▲應用外語科學生張佳心扮演動畫「工作細胞」中角色紅血球，作品當中不論是在構圖或肢體表現都能呈現出紅血球時常犯錯與路痴的呆萌感。（圖／城市科大提供）

在比賽中扮演動畫「工作細胞」中角色紅血球的城市大學五專部二年級應用外語科學生張佳心，作品當中不論是在構圖或肢體表現都能呈現出紅血球時常犯錯與路痴的呆萌感；扮演動畫「Fate」中角色阿爾托利亞的復興商工學生楊馥綺，在作品中也能呈現出個性很認真，但有時非常固執的傲嬌感。

▲校長連信仲扮演漫畫火影忍者中人稱「妙木山蝦蟆仙人」的「自來也」，讓全場轟動。（圖／城市科大提供）

當城市科大校長連信仲與數媒系主任賴泓錩以扮演角色「自來也」、「犬夜叉」走入會場時，全場歡聲雷動驚叫連連，校長連信仲期許學校能為培育動漫遊戲產業人才做得更多更好，也期盼學生透過比賽過程，專精研究動漫角色以培養獨有的美感經驗，成為未來動漫電玩產業的獨占鰲頭的專家。

▲數媒系主任賴泓錩扮演「犬夜叉」。（圖／城市科大提供）

系主任賴泓錩表示，透過此系列活動除了邀請參賽者一起同樂外，並能同時帶動數媒系的動漫角色設計、電影服裝道具製作、影視拍攝等技能實戰機會，讓課程不再是教室內冷冰冰的教科書內容而已，而是讓學生親臨現場實地操作專業設備，且完整執行活動企劃與行銷運作，藉此提升學生實戰就業能力。

▲「第三屆城市數媒ACG 創意Cosplay電玩扮演暨攝影大賞」，學生齊聚發揮創意與想像力，日本知名動漫廠商「角川國際動漫教育」竹內太郎總經理（前排左二）也到場鼓勵，校方期盼厚植學生動漫軟實力。（圖／城市科大提供）

