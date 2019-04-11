全球最大選舉　印度9億選民投票開跑　5月19日才投完！

▲印度大選投票開跑。圖為北方邦史瓦爾村的投票站外，大清早就有長長人龍等候投票。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度國會大選投票周四(11日) 開跑，分7個階段舉行，持續至5月19日結束，預計結果將於下月23日公布。第一階段投票覆蓋北方邦、西孟加拉邦、安德拉邦等多個地區。印度全國13億人裡選民多達9億人，是全球最大規模的民主選舉。選前民調顯示，執政的「印度人民黨」印度人民黨支持度領先。

在北方邦的史瓦爾村(Sawaal)，有些投票站一大清早就有人排隊等候投票。選民會選出聯邦議會人民院545個議席中的543席，其餘兩席預留英國裔印度社群，由總統提名。投票會持續下月19日結束，4天後開始計票，預計下月23日就會有結果。

這次選舉被視為是對現任總理莫迪的信任投票。莫迪執政5年，印度經濟發展未如理想，改善失業和提高農民收入的承諾跳票，讓他聲望下滑。

不過，選前的民調顯示，莫迪所屬的「印度人民黨」有望贏得過半的國會席次，繼續執政。分析認為，印度與鄰國巴基斯坦兩個月前在喀什米爾地區爆發衝突，讓大打民族主義牌的莫迪勝算增加。

不過也有分析家指出：上屆慘敗的「國大黨」提出團結國家，扶弱濟助貧的政綱，又跟多個地區政黨結盟，有望東山再起。