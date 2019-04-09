　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

女大生「沒扣生命線」15米處墜落　全身骨折恐四肢癱瘓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心 ／綜合報導

祕魯18歲女大學生韋爾塔斯（Arianna Pamela Angeles Huertas）日前挑戰遊樂設施「跳入深淵」（Jump the Void），卻因為安全裝置穿戴不全，沒有將生命繩扣在安全環上，從約15公尺高處墜下，造成全身骨折，經過手術勉強保住性命。

▲▼女大生韋爾塔斯從15公尺高處墜落。（圖／翻攝自Youtube／World Wide Leaks）

▲韋爾塔斯從高處跳起，抱住紅色沙包。（圖／翻攝自Youtube／World Wide Leaks）

根據《每日郵報》報導，韋爾塔斯從約15公尺高的平台跳向紅色沙袋，緊抱住沙袋後因為作用力往前滑動又彈回原點，她因為無法承受反彈的力道而鬆手，筆直地從高處墜落，發出巨大的聲響，也嚇壞了在場的目擊者。

韋爾塔斯立刻被送往醫院急救，經過緊急手術撿回了性命，但卻有可能四肢癱瘓，無法回復知覺。醫生表示，韋爾塔斯全身都有骨折的狀況，手腳和脊椎尤其嚴重。

▲韋爾塔斯從15公尺高處墜落。（圖／翻攝自Youtube／World Wide Leaks）

▲韋爾塔斯從15公尺高處墜落。（圖／翻攝自Youtube／World Wide Leaks）

韋爾塔斯的家人對此無法接受，認為這是遊戲負責人的疏失，要求對方必須要做出賠償。遊戲負責人喬伊（Joy）回應，受傷的女大聲當時只穿上安全裝置，卻忽略了生命線和安全還，才會造成這樣的憾事。

喬伊也強調自己不會推卸責任，且「會針對這件事進行調查，並提供生活上的協助。」

ET快訊
女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭！竟是護士忘記取出
女星微整「醫生多做1件事」臉毀了！下一位病人竟死在手術台

關鍵字：韋爾塔斯,Arianna Pamela Angeles Huertas,跳入深淵,Jump the Void

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「巨筷」夾越南漢堡　漢堡王新廣告遭批辱華

臉書咒罵前夫新歡「是匹馬」！　3年後害她在杜拜被捕坐牢

胖得好可怕！市長當眾羞辱小學女生　兒福機構要罰

前任復合失敗「嘴唇咬一圈」留惡魔記號　女學生縫300針找到真愛

女大生「沒扣生命線」15米處墜落　全身骨折恐四肢癱瘓

行程曝光！文在寅明攜妻赴美會川普夫婦　2hrs峰會望找回無核化動力

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！男秒暴怒分手...未婚妻蹲地後悔痛哭

國家賽馬變2女決鬥！　互扯頭髮滾地...打到「下體外露」仍不罷休

20歲男主人遭2愛犬咬破喉嚨慘死　還在花園被拖屍

影／跟福澤諭吉說再見！「令和」發新鈔　過期舊鈔這樣做

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

臉書咒罵前夫新歡「是匹馬」！　3年後害她在杜拜被捕坐牢

胖得好可怕！市長當眾羞辱小學女生　兒福機構要罰

前任復合失敗「嘴唇咬一圈」留惡魔記號　女學生縫300針找到真愛

女大生「沒扣生命線」15米處墜落　全身骨折恐四肢癱瘓

行程曝光！文在寅明攜妻赴美會川普夫婦　2hrs峰會望找回無核化動力

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！男秒暴怒分手...未婚妻蹲地後悔痛哭

國家賽馬變2女決鬥！　互扯頭髮滾地...打到「下體外露」仍不罷休

20歲男主人遭2愛犬咬破喉嚨慘死　還在花園被拖屍

影／跟福澤諭吉說再見！「令和」發新鈔　過期舊鈔這樣做

「手賤阿伯」狂伸手給電車門夾！1分鐘伸8次...網怒：光看影片就生氣

街車仿賽復古4重機齊登台！KAWASAKI預購再送騎士背包

超巨大SNOOPY抱枕這裡買　讓史努比跟查理布朗陪你懶懶宅在家

快訊／卓榮泰：初選制度不宜在初選開跑後驟然做出改變

莊智淵跨界合作任高雄觀光代言人　先在球桌上尬韓國瑜

宿舍定時斷電女大生「忘了關吹風機」　火燒書桌賠1萬元

小美開大絕！推出「黑糖珍奶雪糕」人氣爆棚　全聯才買得到

打造下一個「one more thing」？蘋果挖角GAN之父為哪樁

首屆Jr. NBA聯賽登場　全台92支國、高中勁旅拚爭冠

蘋果神話還在！美86%青少年下一支手機想換iPhone

影／中南美市場海運旺季來臨　慧洋：第二季起運價緩步回升

撞見「捷運爆乳妹」昏睡　一排英文引萬人暴動！釣出本尊回應

國際熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

全球首創「同意保險套」！2人4..

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身..

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾..

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

雙腿折筷子　女大生2個月後要結..

17歲富少掌聲片外流！遭勒索1..

親手挖屍體！他們為過世家人穿新..

伴娘突懷孕　準新娘建議她墮胎

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

砸46萬賄賂送女讀名校！影后認..

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面